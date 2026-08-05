¿Cómo sacar a alguien del núcleo familiar del Sisbén? Ayuda a ‘ajustar’ clasificación en RUI

Imagen de referencia y logos del Sisbén y RUI. Fotos: Getty Images / Sisbén / RUI

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el sistema con el que el Gobierno Nacional clasifica a la población con base en sus ingresos y condiciones de vida. Además, ayuda a que las ayudas estatales y subsidios vayan a familias vulnerables y que realmente lo necesitan, aunque hay algunos cambios con la entrada en vigor del Registro Universal de Ingresos (RUI).

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Desde el 1 de agosto de 2026, el RUI es el sistema que focaliza subsidios, programas y políticas sociales, aunque lo hará gradualmente hasta el 31 de octubre del mismo año. Esta herramienta se creó para mejorar la asignación de los servicios sociales y busca modernizar las políticas sociales, reemplazando modelos tradicionales como el del Sisbén.

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¿Cómo sacar a alguien del núcleo familiar del Sisbén?

Para sacar a una persona de su núcleo familiar en el Sisbén se deben tener en cuenta las tres causales posibles: retiro voluntario del integrante, muerte o cambio de domicilio.

El solicitante del retiro debe acudir a un punto físico del Sisbén que se encuentran en los SuperCADE y los CADE de las principales ciudades del país.

¿Qué documentos son necesarios para retirar a una persona núcleo familiar del Sisbén?

Documento de identidad original o fotocopia del solicitante del retiro.

del retiro. Documento de identidad de la persona a la que se va a retirar .

. Registro de defunción en caso de que la causal sea fallecimiento: el solicitante del retiro debe llevar este documento, además del documento de identidad de ambos.

En caso de cambio de domicilio, la persona que sale del núcleo familiar debe notificarlo y solicitar una nueva encuesta para hacer una nueva clasificación.

Debe tener en cuenta que tarda que el tiempo para esto varía: si está en Bogotá puede consultar este link https://sisben.sdp.gov.co/solicitudessisbenm3.html para saber el estado de su solicitud.

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¿Cómo opera el RUI?

Este sistema integra y cruza información del Sisbén con los datos de diferentes entidades como la Dian, la Registraduría, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Protección Social y demás registros del Estado para realizar la clasificación de las personas y establecer si pueden acceder a un subsidio.

Quienes quieran un ajuste en su clasificación en el Sisbén, deben hacer la solicitud de manera presencial en los puntos autorizados (antes mencionados). Según la Secretaría Distrital de Planeación, tras la actualización de los datos, esta información va al DNP, aunque ahora deberá terminar en el RUI. Allí se hace la verificación y validación y se procede, en caso de no haber irregularidades, a actualizar la información.

El resultado del ajuste de la clasificación estará disponible en la página oficial del Sisbén en alrededor de seis días hábiles.

¿Cómo saber si está inscrito en el RUI?

Debe ingresar a la ‘Ventanilla Social’ del Departamento Nacional de Planeación, seleccionar su tipo de documento, ingresar el número de identificación y hacer clic en ‘Consultar’.

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¿El RUI quitará subsidios ya establecidos?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) desestimó que el RUI vaya a quitar subsidios o demás ayudas destinadas a poblaciones vulnerables y resaltó que este sistema “clasifica según ingresos” a los colombianos.

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¿Cómo se miden los ingresos en el RUI?

Ingreso estimado: se usa un modelo estadístico según variables socioeconómicas.

se usa un modelo estadístico según variables socioeconómicas. Cuando no haya datos suficientes, se hará con la autodeclaración mediante la encuesta Sisbén.

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