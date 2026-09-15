Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se fractura por carta Walter Mendoza de diálogos de paz

Bogotá

En una carta de 12 páginas, José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, en calidad de jefe negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano pidió al Gobierno Nacional continuar con los diálogos de paz.

Ante esta comunicación Caracol Radio conoció en exclusiva que la carta envida no representa a toda la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que recordemos una vez se separó de la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ quedó conformada por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que tiene presencia en Nariño y con Comandos de la Frontera que tiene dominio en Putumayo.

Este grupo tiene entre 2.500 y 3.000 hombres en armas, y según pudimos establecer muchos integrantes se enteraron de la carta cuando se conoció en medios de comunicación, pero jamás fueron consultados sobre ese documento y por eso dicen que ‘Walter Mendoza’ lo envió a título personal y los vinculó sin ninguna discusión sobre su contenido.

Además, en Comandos de la Frontera están a la expectativa porque esta semana se podría estar extraditando a Estados Unidos a Geovanny Rojas alias ‘Araña’ su máximo comandante.

A esta situación se suma que los hombres y mujeres que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo tomaron la decisión de esperar la aplicación de la resolución que finaliza este espacio, pero que les da una opción de seguir la ruta del sometimiento como ya fue expresada al entregar sus armas y despojarse de su camuflado.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano asegura que alguna respuesta sobre la carta enviada no los involucra y será Walter Mendoza quien deberá asumir las decisiones sobre su contenido y peticiones.