Ocupantes de aeronave desaparecida en Chocó fueron hallados sin vida, confirma De La Espriella

Una lamentable noticia confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, tras el hallazgo de la aeronave Cessna T206, matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta Condoto y Guaymaral.

Se trata del hallazgo sin vida de los cinco ocupantes de la avioneta, quienes habían atendido consultas médicas y se encontraban retornando de actividades de promoción en salud.

“Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”, dijo.

El mandatario envío un mensaje de condolencias a los familiares de los ocupantes que perdieron la vida en el siniestro: “Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”.

¿Quiénes eran los ocupantes?

La avioneta viajaba con una tripulación de cuatro mujeres, integrantes de una brigada de salud: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, además del piloto Mehmet Cankaya.