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16 sep 2026 Actualizado 17:49

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Ocupantes de aeronave desaparecida en Chocó fueron hallados sin vida, confirma De La Espriella

La aeronave tipo Cessna T206, con matrícula HK-4985, desapareció el pasado 13 de agosto cuando cubría la ruta Condoto–Guaymaral.

Fuerza Aérea localizó indicios de aeronave desaparecida cerca del Parque Natural Tatamá. Foto: Fuerza Aérea Colombiana

Fuerza Aérea localizó indicios de aeronave desaparecida cerca del Parque Natural Tatamá. Foto: Fuerza Aérea Colombiana

Fuerza Aérea localizó indicios de aeronave desaparecida cerca del Parque Natural Tatamá. Foto: Fuerza Aérea Colombiana
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Una lamentable noticia confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, tras el hallazgo de la aeronave Cessna T206, matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta Condoto y Guaymaral.

Se trata del hallazgo sin vida de los cinco ocupantes de la avioneta, quienes habían atendido consultas médicas y se encontraban retornando de actividades de promoción en salud.

Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”, dijo.

El mandatario envío un mensaje de condolencias a los familiares de los ocupantes que perdieron la vida en el siniestro: “Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia”.

¿Quiénes eran los ocupantes?

La avioneta viajaba con una tripulación de cuatro mujeres, integrantes de una brigada de salud: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, además del piloto Mehmet Cankaya.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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