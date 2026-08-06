Día sin carro y moto: Estas ciudades tendrán restricción el 7 de agosto por la posesión presidencial. Getty Images

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó las nuevas medidas que tendrá la ciudad en materia de movilidad este viernes 7 de agosto, cuando se lleve a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Como parte de estas restricciones, el mandatario anunció la implementación del día sin carro y moto, con lo que se espera tener un mayor control en el entorno urbano. Asimismo, otras ciudades como Cúcuta decidieron sumarse a esta iniciativa dada su propia situación de orden público.

Día sin carro y moto en Cali: horarios y excepciones este 7 de agosto

El Día sin Carro y Moto en Cali el 7 de agosto de 2026 comenzará a partir de las 7 de la mañana y finalizará a las 8 de la noche.

Entre los vehículos exentos de la medida se encuentran los siguientes:

Servicios de salud

Delegaciones oficiales

Medios de comunicación

Personas que tengan viajes programados (deberán presentar su respectivo tiquete ante las autoridades).

De igual manera, la Alcaldía indicó que el servicio de transporte masivo MIO será gratuito para los usuarios con tarjeta durante la jornada, garantizando así la circulación de los ciudadanos.

Se esperan cierres viales y desvíos, sobre todo en las inmediaciones de la Universidad Santiago de Cali, donde se llevará a cabo la juramentación del presidente electo ante el Congreso.

Día sin carro en Cúcuta: así funcionará la medida este 7 de agosto

El alcalde Jorge Acevedo de Cúcuta anunció que la medida de Día sin carro se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en la ciudad a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde del mismo día.

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Además, no podrán circular las motos con parrillero (hombre y mujer) desde las 6 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6 de la mañana del sábado 8.

La medida cobija también a los vehículos de carga pesada como volquetas, carros de transporte de escombros y similares, los cuales tendrán circulación restringida por 12 horas, entre las 6:00 p.m. del 6 y las 6:00 a.m. del 7 de agosto.

Restricciones en Tibú, Norte de Santander

Asimismo, también en Norte de Santander, el municipio de Tibú se suscribirá al Día carro y moto, el cual entrará en vigor a partir de las 6 de la mañana del viernes 7 de agosto, hasta las 4 de la madrugada del sábado 8.

En la población fronteriza también habrá prohibición de parrilleros sin distinción de género de las 11:59 p. m. del jueves 6 de agosto a las 6:00 a. m. del domingo.

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