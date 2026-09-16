Estados Unidos mantiene descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, pero conserva la ayuda

Tal como anticipó Caracol Radio, el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, mantuvo a Colombia entre los países que, según la Administración estadounidense, “han fallado de manera demostrable” en sus compromisos de lucha contra el narcotráfico durante los últimos 12 meses, de acuerdo con la nueva determinación presidencial enviada este miércoles al Congreso.

Cabe recordar que Colombia forma parte de un grupo de cuatro países, junto con Afganistán, Bolivia y Birmania, señalados específicamente por Washington por no haber realizado esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra las drogas.

Le puede interesar: ¿Áreas de Protección para Producción de Alimentos vulneran propiedad privada? Congresistas debaten

La decisión, tal como lo había señalado Caracol Radio, correspondiente al año fiscal 2027, también incluye a Colombia en la lista de 23 países considerados por Estados Unidos como grandes territorios de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas. El

Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró que aparecer en esa lista no significa necesariamente que el Gobierno de un país no esté combatiendo el narcotráfico, ya que también se tienen en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas y precursores químicos.

Más información: Gobierno De la Espriella alista ley de sometimiento: ¿incluirá reducción de penas para criminales?

El caso de Colombia

En el caso colombiano, Trump vincula la decisión con los niveles de cultivos de coca y producción de cocaína y asegura que el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá la oportunidad de revertir la designación si demuestra avances en la erradicación de cultivos y el desmantelamiento de redes de narcotráfico durante el próximo año.

Pese a la designación, Trump determinó que la asistencia de Estados Unidos a Colombia continúa siendo “vital” para los intereses nacionales estadounidenses, y más.

¿Qué viene ahora?

Tras la publicación del memorando, la decisión se envía al Congreso y se hace pública en el Registro Federal. Luego esto resulta en la ampliación, manutención o reducción de recursos para cada país según determine el presidente Donald Trump.

Esta decisión no puede ser revertida por el Congreso, es decir, lo que determina la Casa Blanca en cuanto a qué países son certificados o descertificados, quienes mantienen o pierden ayudas es una determinación exclusiva del mandatario.

Lea más: FAC reveló detalles de búsqueda de avioneta accidentada en Chocó: encontraron restos de la aeronave

¿Qué pasó en 2025?

Durante el último año del gobierno Petro, Estados Unidos descertificó al país bajo advertencias de que sus acciones en la erradicación de cultivos de coca eran insuficientes y por ello Washington pidió tomar medidas más agresivas para reducir la producción y tráfico de cocaína.

Bajo esta decisión, Colombia quedó bajo la misma categoría que otros países como Venezuela, Bolivia, Afganistán y Birmania, naciones que en 2025 también fueron descertificadas.

Más información: Ropa gratis para damnificados por el terremoto: así es la iniciativa de Adriana Arboleda en Cali

A pesar de esta medida, Colombia quedó bajo la condición de ampliar las tareas de lucha contra el narcotráfico y, a cambio de ello, se mantuvo la asistencia por parte de la Administración Trump al considerar que esto es “vital para los intereses de Estados Unidos”.

¿Por qué Estados Unidos certifica la lucha contra las drogas?

El proceso de certificación o descertificación en la lucha contra las drogas de Estados Unidos surge en la Ley de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act) de 1961 con la que se plantea centralizar y modernizar la forma en la que el gobierno estadounidense entrega ayuda en el exterior.

Lea más: Es un regalo a su público: Director de Live Nation cuenta qué habrá en el Estadio Shakira de Madrid

El objetivo central de esta Ley fue hacerle frente a la influencia soviética en distintas regiones del planeta.

El enfoque de la lucha antidrogas surgió en el año 1986 y luego en 1988 con la modificación del Foreign Assistance Act por medio de Leyes Antidrogas en las que la Administración de Control de Drogas (DEA) presentó una serie de informes en los que daba cuenta del avance del narcotráfico en el país.

Le puede interesar: “Vamos a traer las mejores tasas del mercado”: presidente del nuevo neobanco Revolut en Colombia

¿Colombia es el único país evaluado por la Casa Blanca?

No. Desde que se empezó a aplicar la Ley de Asistencia Extranjera, en la revisión se incluyeron 28 países y el listado ha variado con el pasar de los años. Entre las naciones revisadas se destaca que la mayoría son latinas:

Bahamas

Belice

Bolivia

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Perú

Venezuela

Le puede interesar: Contrátame que yo te contrataré

¿Colombia siempre ha sido certificada?

No. Colombia ha recibido la certificación en la lucha antidrogas desde el gobierno de Virgilio Barco hasta el gobierno de César Gaviria, es decir, entre 1987 y 1994.

En 1995 se registró una certificación parcial por falta de resultados durante el gobierno Gaviria y la primera descertificación en forma ocurrió en 1996 durante el gobierno Samper bajo argumentos de falta de cooperación con la Casa Blanca para combatir el narcotráfico.

En 1997, Colombia fue descertificada nuevamente bajo los mismos argumentos: la relación no mejoraba y la lucha contra el narcotráfico se había estancado.

Le puede interesar: “Hay muchas noticias, pero no ayudas que lleguen”: Representante de bares en Pereira

No fue sino hasta 1998 cuando Colombia volvió a ser certificada, esto bajo razones políticas pues el análisis de la situación de narcotráfico coincidió con la jornada electoral y la decisión por parte de Estados Unidos buscaba mejorar la relación con el nuevo gobierno de Andrés Pastrana.

Desde 1998, Colombia siguió siendo certificada hasta el año 2025. Durante estos años la situación osciló, pues en algunos reportes se advirtió que el combate contra el narcotráfico estaba mejorando y en otros puntos se aseguró que estaba flaqueando.

Escuche la noticia completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:20 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: