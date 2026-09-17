La falta temporal por orden judicial que dejó a Villa de Leyva sin alcalde

Villa de Leyva

Tras la decisión de una juez de Bogotá que ratificó en su totalidad la determinación adoptada el 20 de mayo de 2026 por el Juzgado 56 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había ordenado que el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa permaneciera en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción, ahora le corresponde al gobernador de Boyacá, tomar una decisión sobre quién seguirá al frente de la alcaldía tras la falta temporal del mandatario titular.

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios fija como “faltas temporales del alcalde, la suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal”, mientras el artículo 106 habla de quién designa ese encargo.

“Los gobernadores con respecto a los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección”.

Con esta falta temporal del alcalde por orden judicial le corresponde al gobernador, Carlos Amaya designar un alcalde encargado del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección. En este caso los partidos Liberal, Conservador y la Alianza Social Independiente colectividades que respaldaron su inscripción.