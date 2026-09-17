¿Quiere vivir gratis cerca de las Cataratas de Iguazú, en Brasil?: Conozca cómo puede ser voluntario

Conozca los requisitos para ser voluntario cerca de las Cataratas de Iguazú, en Brasil | Getty Images

Un hostal de Puerto Iguazú, en Brasil, lanzó una convocatoria para la búsqueda de voluntarios que busquen conocer las Cataratas de Iguazú y que quieran apoyar con las tareas diarias del hotel.

La convocatoria fue compartida en Workaway y está dirigida para aquellas personas que estén interesadas en vivir, al menos, por tres semanas una experiencia diferente.

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En este voluntariado, el hostal ofrece alojamiento gratuito y la oportunidad de compartir los gastos de alimentación con la familia dueña de este establecimiento.

La propuesta fue publicada en Workaway y apunta a aquellas personas que busquen vivir una experiencia diferente durante, al menos, tres semanas. A cambio de este voluntariado, el hostal ofrece alojamiento y la posibilidad de compartir los gastos de alimentación con la familia dueña de este emprendimiento.

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La propuesta se enfoca en la búsqueda de personas que puedan desarrollar cargos como recepcionistas, quienes serán los encargados de recibir y despedir a todos los huéspedes que lleguen al hostal.

De igual manera, los voluntarios se encargarán de mantener algunos espacios del lugar en optimas condiciones, ayudando con la limpieza de la piscina y otras tareas relacionadas con el aseo del lugar.

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El hostal indicó que la jornada para los voluntarios será de 5 horas, asimismo buscan que los interesados cuenta con un buen nivel de inglés para que se puedan comunicar con los turistas extranjeros.

¿Cómo postularse?

El hostal cuenta con cuatro habitaciones, tres de ellas compartidas y una privada. El establecimiento se encuentra ubicado en el centro de Puerto Iguazú, cerca de supermercados, la terminal de transporte, restaurante y bares. Además, aseguran el que el barrio es muy tranquilo y seguro.

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Para todos los interesados en la convocatoria ofrece una habitación pequeña, la cual puede ser compartida con otra persona. El hostal tiene la capacidad para recibir dos personas bajo esta modalidad.

Los interesados deben seguir estos pasos para postularse:

Ingresar a la página Wokaway.info.

Crear un perfil

Enviar la solicitud.

En el sitio web, los interesados podrán conocer más detalles de la convocatoria como condiciones de contratación. Además, desde ese lugar pueden revisar al detalle las condiciones de contratación, así como otras experiencias de voluntarios que pasaron por ese lugar.

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