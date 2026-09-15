Tres cambuches y diez toneladas de residuos fueron removidas en inmediaciones a la Av. del Lago

A través de un operativo conjunto, entre la Secretaría General, a través de su área de Servicios Públicos; la Secretaría del Interior y la Policía Nacional, con el apoyo de la empresa prestadora del servicio de aseo, Veolia, se recuperó un kilómetro de la franja de manglar ubicada a lo largo de la avenida del Lago, de donde fueron desmontados tres cambuches y una volqueta con aproximadamente 10 toneladas de residuos sólidos.

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La intervención se llevó a cabo este martes en el tramo comprendido entre el sector del semáforo de Pie de la Popa, en la intersección con Manga, y el sector colindante con el barrio Chino. Del lugar fueron retiradas estibas, cartones, plásticos y escombros.

Los cambuches eran usados como lugar de permanencia por cerca de 10 habitantes de calle, a quiénes se le informó sobre los programas que tiene el Distrito para atender esta población.

Con la limpieza del tramo intervenido también se redujo el riesgo de acumulación de residuos en la zona, susceptibles de llegar al caño, y se dejó despejada la zona para facilitar su inspección y seguimiento por parte de las autoridades.

El Distrito hace un trabajo articulado entre sus distintas dependencias para atender puntos que requieren intervención integral, especialmente, aquellos ubicados en áreas ambientalmente sensibles y que, además, afectan el tránsito y/o disfrute en los espacios públicos.