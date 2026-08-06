¿Habrá nueva encuesta para acceder a subsidios de Prosperidad Social tras entrada en vigor del RUI?

Mujer colombiana y, a su lado, los logos de Prosperidad Social y el RUI. Fotos: Getty Images, DPS y RUI.

Desde el pasado sábado, 1 de agosto, el Registro Universal de Ingresos (RUI) entró en vigencia en Colombia ejerciendo como único instrumento de focalización para la población de cara al acceso a programas y subsidios del Gobierno Nacional.

Anteriormente el instrumento que regía este aspecto en Colombia era el Sisbén, en donde, por medio de una encuesta, se perfilaba desde la población más vulnerable a la menos, con el fin de integrar a los más necesitados a los programas y subsidios de la administración nacional.

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Así, con la entrada en vigor del RUI, aparecieron determinadas dudas en la sociedad colombiana, especialmente relacionadas al acceso a subsidios.

Por este motivo, en Caracol Radio le contamos si el Sisbén perderá protagonismo en el perfilamiento de beneficiarios y, además, si se deberá realizar una nueva encuesta para obtener su clasificación de cara al acceso a estos programas estatales.

¿La información que se le brindó al Sisbén antes del 31 de julio no servirá como guía de focalización?

En este caso no. El Departamento de Planeación Nacional informó, de hecho, que el Sisbén tampoco desaparecerá, sino que el RUI lo complementará.

El Sisbén, entonces, lo que hará es evolucionar para “actualizar la información de los hogares, optimizar la inversión social y hacer más transparente la asignación de los programas”.

Lo anterior porque el RUI lo que hará es “integrar y cruzar información del Sisbén con datos de diferentes registros administrativos disponibles en el Estado, a través del Registro Social de Hogares”, es decir, de otras entidades como la DIAN, PILA, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Registraduría Nacional del Estado Civil y registros de propiedad, entre otras fuentes.

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Incluso, el decreto que puso en marcha la implementación de RUI deja en claro que “el Sisbén se mantiene vigente como una de las principales fuentes de información del nuevo Registro Social de Hogares”.

En ese sentido, el DPN también subrayó que, de igual manera, “para los beneficiarios y potenciales beneficiarios que al 31 de julio de 2026 ya estén identificados o focalizados a través del Sisbén, el proceso de transición hacia el RUI se surtirá, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2026″, es decir, será revisado y no colocado de forma arbitraria con el fin de asegurar la transparencia a cada persona.

Entonces, ¿habrá una nueva encuesta para acceder a subsidios de Prosperidad Social tras entrada en vigor del RUI?

La respuesta es no. De hecho, según el mismo DNP, este es uno de los mitos más grandes alrededor del nuevo RUI.

En esa línea, explicaron que “no se requiere ninguna acción inmediata”, es decir, ninguna encuesta nueva.

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“La actualización (de la información) se hará de forma gradual y las entidades territoriales informarán oportunamente a cada hogar sobre los pasos a seguir”, agregó.

Esta información, como ya se mencionó, es tomada del Sisbén y otras entidades ya explicadas.

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