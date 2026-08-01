Creemos Colombia y más: Partidos a los que pertenecen ministros gabinete de Abelardo de la Espriella

El nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella ya tiene casi todo su gabinete listo; el Ministerio de Ciencias está a la espera de quién será su director.

Las carteras ya confirmadas son de los ministerios de: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Comercio, Educación, Ambiente, Vivienda, Transporte, Agricultura, Minas, Deporte, las TIC, Cultura, Trabajo y Salud.

A continuación, le contamos el historial de partidos políticos a los que pertenecían los ministros antes de su nombramiento.

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Rodrigo Lara: Dignidad Liberal

Antes de ser designado como ministro del Interior, el historial está dividido en tres etapas.

Rodrigo Lara fue parte del partido Cambio Radical del 2006 hasta el 2022, donde se desempeñó como senador, representante a la cámara y llegó en su momento a ser presidente general. En 2023 crea su propio movimiento independiente (Movimiento LARA) por firmas y mediante el cual Lara presentó su candidatura para la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Entre 2024 y 2026, Rodrigo Lara mantuvo afinidad política con el movimiento Dignidad Liberal, el cual fue creado por su padre Rodrigo Lara Bonilla en 1973 y del cual Rodrigo Lara es líder.

En 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la personería jurídica a Dignidad Liberal, como una medida de reparación histórica frente a la violencia política de la cual fue víctima el partido en el pasado. Esta medida le permitía al partido participar en elecciones y la inscripción de sus candidatos. Sin embargo, en octubre del 2025, el Consejo de Estado tumba la personería jurídica de Dignidad Liberal.

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Miguel Gomez Martinez: Salvación Nacional

Antes de su nombramiento como ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez tiene experiencia trabajando tanto en el sector público como en el privado, y su actividad política se remite a tres partidos políticos.

El primer partido político en el cual estuvo fue en el Partido de la U, en el que fue representante a la Cámara del 2010 al 2014. El segundo partido político fue el Partido Conservador, con el cual Miguel Gómez intentaría volver a la contienda electoral como cabeza de lista al Senado para las elecciones legislativas del 2018. Sin embargo, los votos que recibió no fueron suficientes para lograr una curul.

El tercero es el partido de Salvación Nacional, fundado por su abuelo, Álvaro Gómez Hurtado. Tras la restitución de su personería jurídica en 2021, junto a su hermano Enrique Gómez Hurtado, se reincorporaron a las filas. Además, es importante recalcar que la llegada al Ministerio de Hacienda es parte de la alianza entre Salvación Nacional y la campaña del presidente electo.

Viviane Morales

La ministra de Educación, Viviane Morales, ha tenido una trayectoria amplia en su carrera política, actualmente no tiene partido político. Sin embargo, ha hecho parte de cuatro partidos políticos.

Movimiento Unión Cristiana (MUC): Fue representante con este partido (1991-1998).

Fue representante con este partido (1991-1998). Movimiento Independiente Frente de Esperanza (FE): Fue senadora de la República con este partido (1998-2002).

Fue senadora de la República con este partido (1998-2002). Partido Liberal Colombiano: Fue senadora de la República con este partido (2014-2018) renuncia a la militancia a inicios del 2018.

Fue senadora de la República con este partido (2014-2018) renuncia a la militancia a inicios del 2018. Partido Somos Región Colombia (antes ALAS): Este partido le otorgó el aval para lanzarse a la presidencia en 2018.

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Iván Cancino

El ministro de Justicia, Iván Cancino, no tiene una trayectoria en partidos políticos de ningún tipo; es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas.

Fabio Arjona

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, no es miembro de ningún partido político actualmente; su trayectoria política se remite a cuando fue viceministro de Política y Regulación del Ministerio de Medio Ambiente entre 1997 y 1998.

Jorge Eduardo Mora

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, no ha hecho parte de ningún partido político. Es Mayor General en retiro, con experiencia en gestión y planificación estratégica, y ha estado vinculado a las fuerzas militares durante 36 años.

Elsa Noguera: Cambio Radical

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha tenido una trayectoria política marcada más que todo con el partido político de Cambio Radical. Fue alcaldesa de Barranquilla 2012-2015 con el aval de Cambio Radical. Posteriormente, en 2020, fue elegida gobernadora con la coalición La Clave Es La Gente, la cual era avalada por varias fuerzas políticas, entre esas Cambio Radical.

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Jaime Andrés Beltrán: Salvación Nacional

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Neltrán, tiene una trayectoria política que lo vincula con diferentes partidos políticos.

Fue concejal de Bucaramanga por 12 años con el aval del Partido Liberal. Luego en 2023 se lanzó para la alcaldía y ganó las elecciones locales con el aval del partido Colombia Justa y Libre y el movimiento Juntos por Bucaramanga. Previo a asumir el cargo de ministro, Beltrán había consolidado una alianza política con el partido Salvación Nacional para aspirar al Senado.

Juliana Gutiérrez: Creemos

La ministra de Deporte, Juliana Gutiérrez, antes de ser nombrada para el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, fue aspirante para las elecciones al Senado como cabeza de lista del movimiento Creemos.

¿Quién es Juliana Gutiérrez? Perfil de la ministra de Deporte de Abelardo de la Espriella. Foto: Redes sociales Ampliar ¿Quién es Juliana Gutiérrez? Perfil de la ministra de Deporte de Abelardo de la Espriella. Foto: Redes sociales Cerrar

Mauricio Gómez Amín

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, previo a su nombramiento, ha tenido una trayectoria política con partidos como Verde Oxígeno, partido con el que fue edil de Barranquilla en (2004-2007).

Posteriormente, se incorporó al Partido Liberal, con el cual fue concejal por dos períodos, entre 2008 y 2013, para después aspirar a la Cámara de Representantes por Atlántico con el mismo partido. Amín renunció a su militancia con el partido Liberal y a su curul el 5 de mayo de 2026 para incorporarse a la campaña presidencial del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Omar Bula Escobar

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, no es ni ha sido miembro de ningún partido político. Es profesor universitario, conferencista y escritor, con más de 20 años de experiencia en diplomacia internacional.

Indalecio Dangond

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, no es miembro de ningún partido político. Su trayecto político se remonta a cuando intentó lanzarse al Senado como candidato del partido Centro Democrático.

Sin embargo, solo logró obtener un poco más de 4,900 votos. Ha hecho parte del ámbito estatal por varios años en cargos importantes como consultor externo en Fedepalma (2005-2006), asesor de despacho del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en dos periodos (1998-2003 y 2015), entre otros.

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María Nohemí Arboleda

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, no es ni ha sido miembro de ningún partido político. Su carrera como ingeniera electricista se ha desarrollado en el ámbito técnico y administrativo del sector energético.

Alexandra Falla Zerrate

La ministra de las TIC, Alexandra Falla Zerrate, no es ni ha sido miembro de ningún partido político. Su trayectoria es en el sector público como miembro de la Junta Nacional de Televisión (2012–2015), vicepresidenta de Radio en Inravisión, directora operativa en Canal Capital y subgerente de comunicaciones en TransMilenio, entre otros.

Paola Holguín

La ministra de Cultura, Paola Holguín, fue una de las fundadoras del partido Centro Democrático y fue senadora del partido durante tres periodos consecutivos (2014-2026). Posteriormente, el 18 de junio, presentó su renuncia formal a la militancia del Centro Democrático y a su curul.

Natalia López: Creemos

La ministra de Trabajo, Natalia López, previo a su nombramiento, hizo parte de la lista cerrada para el Senado del partido Creemos. Adicionalmente, se lanzó para la alcaldía de Montería en 2023 con el movimiento Somos Capaces y coaval del partido de la U.

Ana María Vesga

La ministra de Salud, Ana María Vesga, antes de ser nombrada, no ha hecho parte de ningún partido político. Su trabajo en el ámbito estatal se remite a su trabajo por casi seis años en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) como líder de la Cámara de la Industria Farmacéutica y la Vicepresidencia de Salud.

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