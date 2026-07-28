¿Quién es Natalia López? Perfil de la nueva ministra del Trabajo de Abelardo de la Espriella
Natalia López, la ministra de Trabajo de Abelardo de la Espriella, tiene una importante preparación académica y profesional.
Este martes, 28 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que Natalia López será su ministra de Trabajo.
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¿Quién es Natalia López?
Es una abogada nacida en Montería. Es especialista en derecho administrativo, magister en derecho público y en administración de empresas. Además, se ha desempeñado como docente universitaria.
“Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.
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Más de la trayectoria profesional de Natalia López
- Abogada de la Pontificia Bolivariana
- Gerente para el Desarrollo Social de Córdoba
- Directora territorial del Trabajo para Córdoba
- Asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba
- Delegada del presidente de la República ante el Consejo Directivo de la CVS.
- Defensora pública delegada en Asuntos Administrativos.
Objetivos de Natalia López al mando del Ministerio de Trabajo
- El mandatario electo aseguró que su objetivo será:
- Reducir el desempleo y la informalidad
- Impulsar el emprendimiento
- Fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores
- Defender el trabajo digno
- Combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso.
“Con Natalia López construiremos un Ministerio de Trabajo moderno, austero, cercano a los ciudadanos y comprometido con las grandes transformaciones laborales que Colombia necesita”, concluyó el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...