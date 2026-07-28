¿Quién es Natalia López? Perfil de la nueva ministra del Trabajo de Abelardo de la Espriella

Este martes, 28 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que Natalia López será su ministra de Trabajo.

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¿Quién es Natalia López?

Es una abogada nacida en Montería. Es especialista en derecho administrativo, magister en derecho público y en administración de empresas. Además, se ha desempeñado como docente universitaria.

“Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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Más de la trayectoria profesional de Natalia López

Abogada de la Pontificia Bolivariana

Gerente para el Desarrollo Social de Córdoba

Directora territorial del Trabajo para Córdoba

Asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba

Delegada del presidente de la República ante el Consejo Directivo de la CVS.

Defensora pública delegada en Asuntos Administrativos.

Objetivos de Natalia López al mando del Ministerio de Trabajo

El mandatario electo aseguró que su objetivo será:

Reducir el desempleo y la informalidad

Impulsar el emprendimiento

Fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores

Defender el trabajo digno

Combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso.

“Con Natalia López construiremos un Ministerio de Trabajo moderno, austero, cercano a los ciudadanos y comprometido con las grandes transformaciones laborales que Colombia necesita”, concluyó el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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