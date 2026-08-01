Mejores CDT para invertir en agosto 2026: % más rentables tras tasas de interés del BanRep
Conozca cuáles son las mejores opciones para invertir en un CDT en el mes de agosto:
En los últimos años, cada vez más personas en Colombia están buscando opciones seguras para mejorar sus ingresos y fortalecer su economía personal. Los bancos y entidades financieras han ampliado su portafolio de productos, ofreciendo desde cuentas de ahorro con beneficios adicionales hasta planes de inversión con tasas competitivas.
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Dentro de estas alternativas, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se destacan como una de las herramientas más tradicionales y confiables. La coyuntura económica también impulsa este interés.
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¿Qué es un CDT?
El CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero en el que una persona entrega una suma de dinero a una entidad bancaria por un periodo de tiempo determinado. A cambio, el banco paga una rentabilidad fija previamente acordada, que se liquida cuando el plazo finaliza.
A diferencia de otros instrumentos de inversión más arriesgados, el CDT tiene la ventaja de ofrecer certeza: desde el inicio se conoce cuál será la tasa de interés, lo que permite planear los ingresos de manera más clara.
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Cómo funciona un CDT en Colombia
El proceso es sencillo y se adapta a distintos perfiles de ahorro:
- Definir el monto y el plazo: el cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo (pueden ser meses o incluso años).
- Tasa de interés fija: el banco establece una rentabilidad que no cambiará durante la vigencia del CDT.
- Ganancias aseguradas: al finalizar el periodo pactado, el inversionista recibe de vuelta el capital inicial más los intereses generados.
- Restricciones de liquidez: mientras el CDT esté vigente, el dinero no se puede retirar sin penalidades, lo que fomenta disciplina financiera.
Mejor CDT para el mes de agosto
Mejor CDT agosto a 24 meses
- Credifamilia: 12.6%
- Koa: 12.6%
- Ban100: 12.5%
- Coltefinanciera: 11%
Mejor CDT agosto a 12 meses
- Koa: 12,9%
- Credifamilia: 12.8%
- Ban100: 12.4%
- Coltefinanciera: 11.5%
Mejor CDT agosto a 6 meses
- Credifamilia: 12.3%
- Koa: 11.9%
- Ban100: 11.5%
- Coltefinanciera: 10.7%
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Claves para elegir el mejor CDT hoy
Antes de invertir, tenga en cuenta:
- Comparar tasas entre varias entidades
- Definir cuánto tiempo puede dejar el dinero sin usar.
- Revisar condiciones y respaldo de la entidad
- Evaluar si conviene corto plazo (esperar más subidas) o largo plazo (asegurar tasa)
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...