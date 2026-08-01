Seguridad y dinamización de la economía: peticiones de los gobernadores del país al nuevo gobierno

Los 32 departamentos del país se dieron cita en el parque de la 93 de Bogotá, donde durante tres días se llevará a cabo la feria ‘Colombia son las regiones’ organizada por la Federación Nacional de Departamentos.

La apertura del evento contó con la presencia del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien destacó el ánimo del gobierno entrante por gobernar desde las regiones.

“Trabajar de la mano con las regiones es fundamental para el presidente Abelardo de La Espriella; tenemos que avanzar con la descentralización, la capital alterna de Barranquilla, es un símbolo muy importante que le cambia el chip al país, gobernar desde una región es un mensaje muy importante”, dijo.

Por su parte, la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortez, expresó la necesidad de que el nuevo gobierno trabaje de la mano con los gobernadores para garantizar la seguridad en todos los territorios del país.

“La petición es trabajar articuladamente con los gobiernos subnacionales, la petición es un gobierno que le apuesta a nuestra fuerza pública, son ellos de manera articulada. Y, por supuesto, a estos grupos insurgentes el mensaje clarísimo. Aquí no negociamos con bandidos, aquí lo que necesitamos es un gobierno bien parado y, por supuesto, de la mano de los gobiernos regionales, como son los gobernadores y los alcaldes”, dijo.

En ese mismo sentido se pronunció el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, quien aseguró que el gobierno entrante debe tener en prioridad dos situaciones que afectan el orden público en este departamento. También hizo un llamado a priorizar la crisis del sistema de salud.

“Si hacen un estudio en nuestro departamento, probablemente han muerto más personas por falta de atención en los sistemas de salud que por el conflicto armado”, aseguró.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, le pidió al gobierno entrante priorizar las obras como la del tren de mediana velocidad de Boyacá, un proyecto de transporte mixto que conectará a Sogamoso con Bogotá en un tiempo estimado de entre una y una hora y media.

“Sin duda, el tren de mediana velocidad de Bogotá hasta Sogamoso se tiene que gestionar. Quedó firmada con el presidente Petro la factibilidad y esperamos que el nuevo gobierno le dé prioridad a este nuevo proyecto, (…) Este tren permitirá que Boyacá pueda ser un polo de crecimiento en Colombia”, dijo Amaya.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, celebró el anuncio del presidente electo Abelardo de La Espriella de tomar a Barranquilla, la capital de este departamento, como la sede alterna de la presidencia de la República. También manifestó su satisfacción por este evento que reunió a las regiones en un solo lugar.

“Esto nos confirma que Colombia es un país de regiones en el que, a pesar de las diferencias y de las distancias, de una u otra manera nos une el amor por Colombia”, aseguró.

El nuevo presidente de ProColombia, Jaime Uribe, también hizo presencia en el evento y propuso tres puntos fundamentales para empezar la nueva gestión de esta entidad.

“Lo que queremos hacer en este nuevo gobierno, es fortalecer nuevas exportaciones, atraer la inversión extranjera y el turismo”, aseguró.