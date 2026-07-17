¿Quién es Paola Holguín? Perfil de la ministra de Cultura de Abelardo de la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes 17 de julio la designación de Paola Holguín como ministra de Cultura, una de las integrantes de su gabinete que asumirá funciones a partir del próximo gobierno.

El mandatario dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde destacó el perfil de la dirigente antioqueña y el papel que desempeñará al frente de la cartera.

“Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la BATALLA CULTURAL por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”, escribió De la Espriella.

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¿Quién es Paola Holguín?

Paola Holguín Moreno es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana . Además, es egresada de la Maestría en Estudios Políticos, con énfasis en Economía y Desarrollo, de la misma institución, y cuenta con una Maestría en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra.

También realizó estudios especializados en estrategia, políticas de defensa, terrorismo y contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad de Defensa de Washington, fortaleciendo su trayectoria en temas de seguridad, justicia y políticas públicas.

La trayectoria política de Paola Holguín en Colombia

Holguín acumula más de dos décadas de experiencia en el sector público. Entre 2003 y 2008, y posteriormente entre 2009 y 2010, fue asesora de la Presidencia de la República.

En 2008 se desempeñó como encargada de Asuntos Políticos de la Embajada de Colombia en México. Posteriormente, entre 2011 y 2012, fue asesora de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante 2013 trabajó como consultora en seguridad y defensa y asesoró a la Secretaría de Seguridad de Buenos Aires. Además, ha sido consultora de USAID en temas de seguridad y justicia, conferencista y docente universitaria.

En el Congreso de la República fue elegida senadora para los periodos 2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026, consolidándose como una de las figuras más visibles del Centro Democrático.

Libros y reconocimientos de la nueva ministra de Cultura

Además de su carrera política, Paola Holguín ha desarrollado una faceta como escritora. Es autora de la biografía del expresidente Álvaro Uribe Vélez titulada “Uribe de carne y hueso”, publicada por Editorial Norma, y compiló el libro “Del escritorio del Presidente”.