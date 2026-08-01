Así fue la inauguración del aeródromo de Velásquez de la FAC en Puerto Boyacá

Colombia

Con un acto protocolario, la Fuerza Aeroespacial Colombiana inauguró el aeródromo de Velásquez, una nueva infraestructura ubicada en el municipio de Puerto Boyacá que fortalecerá la instrucción y el entrenamiento de vuelo de la Escuela Internacional de Ala Fija, ESIAF.

¿Qué se busca en esta estructura más allá del fortalecimiento militar de los pilotos?

De este modo, bajo el control operacional del Comando Aéreo de Combate No. 1, ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca, este nuevo escenario permitirá ampliar la capacidad de formación de pilotos militares y optimizar los procesos de entrenamiento de la Institución.

¿Cómo sé realizó la inauguración?

La puesta en servicio fue oficializada durante una ceremonia presidida por el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Así mismo, la propia inauguración del aeródromo de Velásquez representa una apuesta por el futuro de la aviación militar colombiana.

Cada hora de vuelo desarrollada en esta nueva infraestructura aeronáutica fortalecerá la preparación de los hombres y mujeres que, desde las cabinas de una aeronave militar, tendrán la responsabilidad de proteger el espacio aéreo nacional.

De esta manera la Fuerza Aeroespacial continúa consolidando una formación de excelencia para enfrentar los desafíos operacionales del presente y del futuro.

¿Qué contempló la construcción de este aeródromo?

El inicio de operaciones del aeródromo de Velásquez responde al crecimiento de la capacidad de formación de la Escuela Internacional de Ala Fija, ESIAF.

Y es que esta escuela entrena 60 alumnos de vuelo al año, entre cadetes y pilotos, y gracias a esta nueva infraestructura proyecta incrementar esa cifra hasta 85 alumnos anuales para 2028, ampliando los escenarios disponibles para la instrucción.

Este fortalecimiento también respalda la proyección internacional de la Escuela, que ha recibido tres alumnos extranjeros.

El proyecto contempló la construcción de una pista de aterrizaje de 1.680 metros, así como la adecuación de la plataforma, zonas de seguridad y demás áreas necesarias para el desarrollo de operaciones aéreas.

También, desde este escenario que se ejecutarán principalmente misiones de instrucción y entrenamiento, optimizando el espacio aéreo destinado a la formación de pilotos militares.

Finalmente, el aeródromo cuenta con la capacidad de recibir despliegues operacionales de diferentes tipos de aeronaves cuando las necesidades institucionales así lo requieran, fortaleciendo la flexibilidad y capacidad de respuesta de la FAC.