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31 jul 2026 Actualizado 12:50

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Copa Sudamericana
Caracas Fútbol ClubCAR
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Caracas Fútbol Club
Santa FeSAN
 3
Nahuel Bustos 55',Rodallega 76',Franco Fagúndez 82'
Santa Fe
Final
Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe golea a Caracas y se cita con River Plate en octavos de Sudamericana: resumen del partido

El León selló su clasificación con una contundente victoria en Venezuela.

Santa Fe goleó en el partido de vuelta por Copa Sudamericana en suelo venezolano ante Caracas FC. El marcador terminó con un 3-0 para los visitantes, goles de Nahuel Bustos, un autogol de Ángel Figueroa y un gol de Franco Fagúndez. El marcador global quedó con un abultado 5-0.

En la ida, el equipo colombiano se impuso con un marcador de 2-0, con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Los cardenales pasan de ronda con una clara superioridad sobre Caracas FC.

Resumen del partido

El equipo Cardenal no logró encontrar su fútbol en la primera parte, y solo llegó dos veces al arco rival. Los locales hicieron figura al arquero Mosquera Marmolejo, vital para mantener la ventaja que Santa Fe había conseguido en Bogotá.

Luego de un 0-0 en el primer tiempo donde no se hicieron daño, Santa Fe encontó el descuento rápidamente al minuto 56′, con gol de Nahuel Molina tras una gran jugada colectiba con Jáder Obrian, quien fue el artífice de la asistencia.

Con el descuento León, los dos equipos quemaron sus cinco cambios y al minuto 77′ llegó el autogol de Figueroa al intentar cortar un balón atrás que le quedaba al goleador Rodallega. Para cerrar la goleada, Franco Fagúndez, que entró desde el banco de suplentes, remato al palo derecho al minuto 82′ y cerró la goleada en suelo visitante.

Estadísticas del partido

Sofascore

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Octavos de final para Santa Fe

Con el pase de playoffs, Santa Fe se medirá con River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto Cardenal podrá sacarse la espina contra los argentinos. En 2016 el Millonario le ganó la Recopa Sudamericana con un global de 2-1 y se quedó con el título. El partido de ida será en la semana del 11 al 13 de agosto, y la vuelta será en la semana del 18 al 20, ambos partidos por definirse. El equipo argentino cerrará la llave como local.

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Reviva la transmisión en directo aquí:

Repase el desarrollo del partido con el minuto a minuto:

Hay nuevos mensajes
92'

Finaliza el encuentro en Caracas

El árbitro pita el final y Santa Fe pasa a octavos de final de Copa Sudamericana

90'

Wilfer Correa prueba desde afuera

Tercera parada importante del golero santafereño

82'

¡GOOOOOLLLL DE SANTA FE!

Franco Fagúndez pone el 0-3 en el Olímpico de la UCV y sella su clasificación a octavos de final

77'

¡GOOOOLL DE SANTA FE!

Autogol de Ángel Figueroa y el partido se pone 0-2

75'

Cambios en Caracas FC

Sale Jeriel de Santis y entra Mauricio Márquez
Sale Christian Larotonda y entra Irving Gudiño

73'

Doble sustitución cardenal

Salen Daniel Torres y Kilian Toscano, entran Luis Palacios y Jhojan Torres

72'

Se levanta la bandera en clara ocasión

Muy cerca el empate de Caracas en un tiro que termina por encima del arco. Quedó anulado por la jueza de línea

71'

El partido se juega en la mitad

Después de la hidratación no hay un claro dominador

67'

Pausa de hidratación

El árbitro para el partido y nos vamos al cooling break

67'

Remate muy ancho

Le pegó Jeriel de Santis pero el tiro se va muy desviado

65'

Otro cambio más en el visitante

Sale Omar Fernandez y entra Maximiliano Lovera

62'

Cambios en Caracas

Salen Michael Covea y Robert Hernández y entran Ángel Figueroa y Sebastián González

Se suman a la variente que se dio en el entretiempo donde salió Charly Vegas e ingresó Alejandro Villarreal

59'

Doble cambio visitante

Salen Jáder Obrian y Nahuel Bustos

Entran Franco Fagúndez y Alexis Zapata

58'

SALVADÓN DE MOSQUERA MARMOLEJO

El guardameta salva su arco tras el gol. Gran derechazo de Robert Hernández

56'

¡GOOOLLLL DE SANTA FE!

Gran jugada colectiva que termina con el remate colocado de Nahuel Bustos, gran jugada junto con O'Brian

51'

Se salvó Santa Fe

Remate de volea del 9 Jeriel de Santis que se va apenas rozando el palo luego de un tiro de esquina

50'

Responde Santa Fe

El León toma la pelota y se acerca al arco de Benitez

47'

Aprieta el local

Caracas empezó con fuerza el segundo tiempo y ya cobra el primer córnes

45'

¡Comienza el segundo tiempo!

Arranca la segunda mitad en Caracas

47'

Finaliza la primera mitad

Finalizan los primeros 45' y no se hacen daño en la primera parte del encuentro

45'

Dos de adición en el Olímpico de la UCV

Iremos hasta el minuto 47' de partido

42'

Partido roto en la mitad

Santa Fe aprovecha mejor el desorden en el medio campo y se aproxima mucho más

38'

¡Atajadón de Frankarlos Benítez!

Disparo al borde del área de Hugo Rodallega que el arquero Benítez pudo sacar

35'

¡Nadie la pudo empujar!

Remate rasante de Jesús Yendis en un buscapie que ningún delantero de Caracas pudo meter

32'

Centro del local

Cabezazo de Charly Vegas que encajona Mosquera Marmolejo con facilidad

30'

¡Lo tuvo Santa Fe!

Gran jugada colectiva que terminó con un pase atrás de Bustos, Rodallega frente al arco no pudo rematar

27'

Segunda para Marmolejo

Tras un centro al segundo palo, el jugador Wilfred Correa tira y responde Marmolejo

22'

Pausa de hidratación

Se para el partido para el cooling break

19'

Tiro libre para Santa Fe

El árbitro cobra una mano que no era, el balón había pegado en la cadera

17'

Córner para Caracas

Covea cobra pero se va muy lejos

15'

Posesión para Santa Fe

El equipo visitante toma la pelota pero no logra llegadas claras

11'

Primera gran posibilidad

Ataja Mosquera Marmolejo tras el remate de Jeriel de Santis

9'

Contra desperdiciada

El local salió de contraataque con tres jugadores contra cuatro de Santa Fe pero perdieron la pelota

5'

Primer remate de Caracas FC

Disparo de media distancia que sale desvíado. Llegó Caracas

3'

Aproximación de Santa Fe

Hugo Rodallega apareció por derecha y metió un buen centro al área, fue interceptado por la defensa

1'

Arranca la vuelta de los playoffs F de Copa Sudamericana

Rueda la pelota en el Estadio Olímpico de la UCV para el duelo entre Caracas y Santa Fe por un cupo a los octavos de final

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

En pocos minutos Caracas FC y Santa Fe se medirán en un duelo por Copa Sudamericana

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