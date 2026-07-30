Santa Fe golea a Caracas y se cita con River Plate en octavos de Sudamericana: resumen del partido
El León selló su clasificación con una contundente victoria en Venezuela.
Santa Fe goleó en el partido de vuelta por Copa Sudamericana en suelo venezolano ante Caracas FC. El marcador terminó con un 3-0 para los visitantes, goles de Nahuel Bustos, un autogol de Ángel Figueroa y un gol de Franco Fagúndez. El marcador global quedó con un abultado 5-0.
En la ida, el equipo colombiano se impuso con un marcador de 2-0, con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Los cardenales pasan de ronda con una clara superioridad sobre Caracas FC.
Resumen del partido
El equipo Cardenal no logró encontrar su fútbol en la primera parte, y solo llegó dos veces al arco rival. Los locales hicieron figura al arquero Mosquera Marmolejo, vital para mantener la ventaja que Santa Fe había conseguido en Bogotá.
Luego de un 0-0 en el primer tiempo donde no se hicieron daño, Santa Fe encontó el descuento rápidamente al minuto 56′, con gol de Nahuel Molina tras una gran jugada colectiba con Jáder Obrian, quien fue el artífice de la asistencia.
Con el descuento León, los dos equipos quemaron sus cinco cambios y al minuto 77′ llegó el autogol de Figueroa al intentar cortar un balón atrás que le quedaba al goleador Rodallega. Para cerrar la goleada, Franco Fagúndez, que entró desde el banco de suplentes, remato al palo derecho al minuto 82′ y cerró la goleada en suelo visitante.
Estadísticas del partido
Octavos de final para Santa Fe
Con el pase de playoffs, Santa Fe se medirá con River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto Cardenal podrá sacarse la espina contra los argentinos. En 2016 el Millonario le ganó la Recopa Sudamericana con un global de 2-1 y se quedó con el título. El partido de ida será en la semana del 11 al 13 de agosto, y la vuelta será en la semana del 18 al 20, ambos partidos por definirse. El equipo argentino cerrará la llave como local.
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Repase el desarrollo del partido con el minuto a minuto:
Finaliza el encuentro en Caracas
El árbitro pita el final y Santa Fe pasa a octavos de final de Copa Sudamericana
Wilfer Correa prueba desde afuera
Tercera parada importante del golero santafereño
¡GOOOOOLLLL DE SANTA FE!
Franco Fagúndez pone el 0-3 en el Olímpico de la UCV y sella su clasificación a octavos de final
¡GOOOOLL DE SANTA FE!
Autogol de Ángel Figueroa y el partido se pone 0-2
Cambios en Caracas FC
Sale Jeriel de Santis y entra Mauricio Márquez
Sale Christian Larotonda y entra Irving Gudiño
Doble sustitución cardenal
Salen Daniel Torres y Kilian Toscano, entran Luis Palacios y Jhojan Torres
Se levanta la bandera en clara ocasión
Muy cerca el empate de Caracas en un tiro que termina por encima del arco. Quedó anulado por la jueza de línea
El partido se juega en la mitad
Después de la hidratación no hay un claro dominador
Pausa de hidratación
El árbitro para el partido y nos vamos al cooling break
Remate muy ancho
Le pegó Jeriel de Santis pero el tiro se va muy desviado
Otro cambio más en el visitante
Sale Omar Fernandez y entra Maximiliano Lovera
Cambios en Caracas
Salen Michael Covea y Robert Hernández y entran Ángel Figueroa y Sebastián González
Se suman a la variente que se dio en el entretiempo donde salió Charly Vegas e ingresó Alejandro Villarreal
Doble cambio visitante
Salen Jáder Obrian y Nahuel Bustos
Entran Franco Fagúndez y Alexis Zapata
SALVADÓN DE MOSQUERA MARMOLEJO
El guardameta salva su arco tras el gol. Gran derechazo de Robert Hernández
¡GOOOLLLL DE SANTA FE!
Gran jugada colectiva que termina con el remate colocado de Nahuel Bustos, gran jugada junto con O'Brian
Se salvó Santa Fe
Remate de volea del 9 Jeriel de Santis que se va apenas rozando el palo luego de un tiro de esquina
Responde Santa Fe
El León toma la pelota y se acerca al arco de Benitez
Aprieta el local
Caracas empezó con fuerza el segundo tiempo y ya cobra el primer córnes
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca la segunda mitad en Caracas
Finaliza la primera mitad
Finalizan los primeros 45' y no se hacen daño en la primera parte del encuentro
Dos de adición en el Olímpico de la UCV
Iremos hasta el minuto 47' de partido
Partido roto en la mitad
Santa Fe aprovecha mejor el desorden en el medio campo y se aproxima mucho más
¡Atajadón de Frankarlos Benítez!
Disparo al borde del área de Hugo Rodallega que el arquero Benítez pudo sacar
¡Nadie la pudo empujar!
Remate rasante de Jesús Yendis en un buscapie que ningún delantero de Caracas pudo meter
Centro del local
Cabezazo de Charly Vegas que encajona Mosquera Marmolejo con facilidad
¡Lo tuvo Santa Fe!
Gran jugada colectiva que terminó con un pase atrás de Bustos, Rodallega frente al arco no pudo rematar
Segunda para Marmolejo
Tras un centro al segundo palo, el jugador Wilfred Correa tira y responde Marmolejo
Pausa de hidratación
Se para el partido para el cooling break
Tiro libre para Santa Fe
El árbitro cobra una mano que no era, el balón había pegado en la cadera
Córner para Caracas
Covea cobra pero se va muy lejos
Posesión para Santa Fe
El equipo visitante toma la pelota pero no logra llegadas claras
Primera gran posibilidad
Ataja Mosquera Marmolejo tras el remate de Jeriel de Santis
Contra desperdiciada
El local salió de contraataque con tres jugadores contra cuatro de Santa Fe pero perdieron la pelota
Primer remate de Caracas FC
Disparo de media distancia que sale desvíado. Llegó Caracas
Aproximación de Santa Fe
Hugo Rodallega apareció por derecha y metió un buen centro al área, fue interceptado por la defensa
Arranca la vuelta de los playoffs F de Copa Sudamericana
Rueda la pelota en el Estadio Olímpico de la UCV para el duelo entre Caracas y Santa Fe por un cupo a los octavos de final
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En pocos minutos Caracas FC y Santa Fe se medirán en un duelo por Copa Sudamericana