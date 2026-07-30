Santa Fe golea a Caracas y se cita con River Plate en octavos de Sudamericana: resumen del partido

El León selló su clasificación con una contundente victoria en Venezuela.

Santa Fe goleó en el partido de vuelta por Copa Sudamericana en suelo venezolano ante Caracas FC. El marcador terminó con un 3-0 para los visitantes, goles de Nahuel Bustos, un autogol de Ángel Figueroa y un gol de Franco Fagúndez. El marcador global quedó con un abultado 5-0.

En la ida, el equipo colombiano se impuso con un marcador de 2-0, con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Los cardenales pasan de ronda con una clara superioridad sobre Caracas FC.

Resumen del partido

El equipo Cardenal no logró encontrar su fútbol en la primera parte, y solo llegó dos veces al arco rival. Los locales hicieron figura al arquero Mosquera Marmolejo, vital para mantener la ventaja que Santa Fe había conseguido en Bogotá.

Luego de un 0-0 en el primer tiempo donde no se hicieron daño, Santa Fe encontó el descuento rápidamente al minuto 56′, con gol de Nahuel Molina tras una gran jugada colectiba con Jáder Obrian, quien fue el artífice de la asistencia.

Con el descuento León, los dos equipos quemaron sus cinco cambios y al minuto 77′ llegó el autogol de Figueroa al intentar cortar un balón atrás que le quedaba al goleador Rodallega. Para cerrar la goleada, Franco Fagúndez, que entró desde el banco de suplentes, remato al palo derecho al minuto 82′ y cerró la goleada en suelo visitante.

Estadísticas del partido

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Octavos de final para Santa Fe

Con el pase de playoffs, Santa Fe se medirá con River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto Cardenal podrá sacarse la espina contra los argentinos. En 2016 el Millonario le ganó la Recopa Sudamericana con un global de 2-1 y se quedó con el título. El partido de ida será en la semana del 11 al 13 de agosto, y la vuelta será en la semana del 18 al 20, ambos partidos por definirse. El equipo argentino cerrará la llave como local.

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