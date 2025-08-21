¿Por qué llaman al alcalde de Bucaramanga el “Bukele colombiano”? Perfil de Jaime Andrés Beltrán

Bucaramanga

Durante la campaña para las elecciones regionales de 2023, el entonces aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez lanzó una propuesta que pretendía combatir la inseguridad cerrándole el paso a la delincuencia: el plan Candado.

Desde entonces, los medios de comunicación comenzaron a llamar a Beltrán el “Bukele colombiano” pues le encontraban ciertas similitudes con el presidente salvadoreño.

Con ese apelativo se quedó cuando asumió el cargo, el primero de enero de 2024. hace unas semanas, incluso el alcalde, quien debe irse del cargo por cuenta de un fallo del Consejo de Estado recibió al embajador salvadoreño en Colombia, Germán Banacek Álvarez Oviedo.

Lea también:

En una declaración, frente al diplomático, aseguró que “con el Gobierno de El Salvador compartimos las ideas de principios, valores y la seguridad con oportunidades que necesitan nuestros pueblos”.

La vida de Jaime Andrés Beltrán

El alcalde saliente de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez nació en Bogotá en 1982 en el seno de una familia que ha estado ligada a iglesias cristianas.

Su padre Jaime Beltrán es el pastor más destacado del Movimiento Evangelístico Camino a la Libertad. Fue una de las primeras congregaciones que tuvo un espacio en el canal regional de televisión regional, TRO.

Beltrán Martínez estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab. Estuvo durante unos meses en un programa de intercambio en Estados Unidos.

El candidato a la alcaldía de Bucaramanga es el cuarto de los 6 hijos del pastor Pedro Jaime Beltrán y su esposa Carmen Rosa Martínez. William, hermano mayor contó a los reporteros de Caracol Radio que el mandatario cumplió 20 años de labor social. Narró que la familia llegó a Bucaramanga a vivir en el barrio Kennedy; luego se trasladaron a Sotomayor y posteriormente se establecieron en el centro.

Su vida en la política

Jaime Beltrán ha hecho cuatro campañas políticas. Dos al concejo y dos a la alcaldía de Bucaramanga. La primera vez que llegó al concejo lo hizo con el aval del partido Liberal. En la siguiente oportunidad, ocupó la curul de la oposición como quiera que quedó de segundo en los comicios regionales para la alcaldía en 2019.

En 2023 se presentó a los comicios repitiendo la intención de llegar al primer cargo del municipio con el aval de una coalición de la que hacían parte movimientos y partidos como Justa y Libres y la U.

En su momento, el entonces candidato confesó que había escrito una carta a los párrocos de la iglesia católica de Bucaramanga. En la misiva destacó que que son más los aspectos que los unen, por ejemplo, la lucha contra los males que afectan a los jóvenes de las comunas.

Saquemos a Bucaramanga del atraso: Jaime Beltrán, candidato a Alcaldía habló de propuestas

Antes de que Beltrán se alzara con la victoria en las urnas, se comentaba que era complicado que un cristiano se convirtiera en alcalde pues la mayoría de los habitantes de Bucaramanga son católicos.

Refrendando el resultado de las encuestas, el candidato Beltrán obtuvo 91.372 votos, el 34,62 % de los sufragios depositados. Muy lejos, quedó quien ha sido uno de sus críticos más duros, Carlos Felipe Parra por quien votaron 38.796 personas.

Ahora que debe apartarse del cargo porque incurrió en doble militancia, hay una versión que señala que Beltrán Martínez, lejos de apartarse de la política, buscará una curul en el congreso en un futuro.