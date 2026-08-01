IDEAM presentó último reporte del clima para el 1 y 2 de agosto: ¿Lloverá o hará sol? Entérese

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) entregó el último informe, en el cual presenta el pronóstico del clima para el fin de semana del 1 y 2 de agosto.

Dentro de este balance, se anticipa que en el país se presentarán condiciones secas, cielo despejado en algunas zonas y en otras se registrarán lluvias moderadas, fuertes, incluso con tormentas eléctricas.

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Pronóstico del clima sábado 1 de agosto

Durante el sábado predominará el tiempo seco en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, el Ideam mantiene la probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sur de Cesar y Bolívar, el sur y occidente de Córdoba, el norte y occidente de Antioquia, el sur y occidente de Norte de Santander, el oriente y sur de Santander, además de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, el occidente de Putumayo y el sureste de Guainía.

Asimismo, podrían presentarse lluvias ligeras en sectores de La Guajira, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas.

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Para el archipiélago de San Andrés y Providencia continuarán las precipitaciones ocasionales sobre el mar Caribe.

Clima en Colombia, domingo 2 de agosto

Este será uno de los días donde el tiempo seco predominará en extensos sectores de las regiones Caribe y Andina.

Sin embargo, se presentarán lluvias y la posibilidad de tormenta eléctrica en estas zonas:

Nororiente de Magdalena

Sur de Bolívar

Sur y suroccidente de Córdoba

Norte y occidente de Antioquia

Occidente de Risaralda,

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Arauca

Vichada

Guainía

Guaviare

Sur de Vaupés

Norte y occidente de Amazonas.

También podrían registrarse lluvias de menor intensidad en sectores del sur de La Guajira, Cesar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo.

¿Qué regiones tendrán más lluvias este fin de semana?

El reporte del Ideam indica que las mayores precipitaciones se concentrarán sobre el Pacífico colombiano, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de algunos sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar, Santander, Norte de Santander, Arauca y la Amazonia.

Por el contrario, el tiempo seco dominará gran parte de las regiones Caribe y Andina, especialmente durante el domingo, aunque se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar durante el desarrollo del fin de semana.

Las autoridades también recomiendan extremar las precauciones en las zonas donde se pronostican tormentas eléctricas y lluvias intensas, ya que estas podrían generar incrementos súbitos en los niveles de los ríos, encharcamientos y afectaciones en la movilidad