U. Nacional activa mecanismos de protección tras amenazas y advierte que violencia no es aislada

La Universidad Nacional de Colombia endureció su postura frente a los recientes hechos de violencia y amenazas denunciados por integrantes de la comunidad universitaria. El rector José Ismael Peña Reyes aseguró que estas situaciones no son hechos aislados ni simples actos de vandalismo, sino episodios que afectan la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y contratistas, además del normal desarrollo de la vida universitaria.

Como respuesta, la institución anunció la activación de acciones administrativas, jurídicas y de protección. Además, confirmó que toda la información y las evidencias recopiladas ya fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes para que avancen las investigaciones e identifiquen a los responsables.

La Universidad reforzará la protección a la comunidad

El rector informó que también se activó la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento para las personas que puedan estar en riesgo por cuenta de amenazas o hechos de violencia. La medida busca brindar apoyo a quienes hayan sido intimidados y garantizar que estos casos reciban seguimiento institucional.

Peña hizo un llamado a estudiantes, profesores, trabajadores, egresados y contratistas para que denuncien cualquier acto de intimidación o agresión. Insistió en que reportar estos hechos es clave para fortalecer las investigaciones y evitar que queden en la impunidad.

“La violencia no puede definir el rumbo de la Universidad”, indicó.

Además, en su pronunciamiento, el rector también se refirió al ambiente que vive la institución en medio de los procesos de participación universitaria, entre ellos la designación de decanos. A quienes han manifestado temor por las amenazas, les pidió no renunciar a esos espacios y aseguró que la Universidad no permitirá que el miedo condicione la participación de su comunidad.

Asimismo, reiteró que la violencia, las amenazas y las intimidaciones no pueden convertirse en herramientas para influir en las decisiones universitarias ni para limitar el debate académico. Por ello, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a respaldar a la Universidad Nacional y a defender su autonomía, mientras avanzan las investigaciones sobre los hechos denunciados.