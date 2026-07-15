¿Quién es Alexandra Falla Zerrate? Perfil de la ministra de las TIC de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 15 de julio que ha designado a la comunicadora social Alexandra Falla Zerrate, como su ministra de las TIC, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es Alexandra Falla Zerrate, ministra de las TIC designada?

Alexandra Falla Zerrate, ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC es hija de migrantes y de la provincia. Ha dedicado su vida laboral a entornos de la televisión, el cine, la radio y digitales.

Es comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y Especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías.

Tiene amplia trayectoria laboral en el servicio público desde donde ha regulado el espectro digital de la televisión nacional; ha sido guardiana de la memoria fílmica y la voz de las mujeres en el mundo audiovisual, llegando a ser la primera mujer presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales, ATEI; impulsora de proyectos de comunicación pública y educación mediática, así como una académica en el campo de las telecomunicaciones y la comunicación.

Trayectoria profesional:

La comunicadora Social, de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, además de una Especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado en varios como:

Es presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.

Directora y representante legal de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Fue miembro de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión.

Subgerente de Comunicación y Atención al Usuario

Coordinadora Académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

Directora operativa del Canal Capital.

Directora de la Especialización de la Gerencia de las Telecomunicaciones de la Universidad Central.

Miembro del equipo interdisciplinario para el proyecto de intervención de las Plazas de Mercado del Distrito de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos – UESP- de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Asesora del Despacho del Comisionado de la Comisión Nacional de Televisión.

Delegada en Juntas Directivas de los Canales Regionales.

Asesora en Comunicaciones en el Congreso de la República.

Coordinadora del Departamento de Promoción Universitaria de la Universidad Externado de Colombia.

Ejecutiva de Ventas de Caracol Radio.

Miembro de juntas directivas en la Asociación de Exalumnos de la Universidad Externado de Colombia; invitada permanente Junta directiva de Canal Universitario Zoom; miembro de la Junta Directiva de Proimágenes Colombia; miembro de Junta Directiva de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI).

Conferencista.

Docente.

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Retos en el ministerio:

Alexandra Falla Zerrate, experta en innovación, buscará realizar un trabajo descentralizado y de cara a las regiones para reducir brechas tecnológicas y de conectividad. Asegura que las herramientas tecnológicas bajo su liderazgo serán mucho más que una aplicación de ocio. “Necesitamos promover la productividad y el desarrollo sostenible de la tecnología en Colombia y para ello, vamos a requerir batallones de personas preparadas para hacerlo realidad”.

Entre sus retos, habla de promover un gobierno digital que permita un trabajo anticorrupción; crear aplicaciones para el desarrollo de proyectos productivos, transversalizar la tecnología a los otros sectores y ministerios en todo el país; actualizar y ampliar las redes de infraestructura y revisar la regularización en materia tecnológica para ser más exigentes, pero con seguridad jurídica tanto para el sector como para los beneficiarios.

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