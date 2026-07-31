Gobierno Petro anuncia medidas para enfrentar suspensión al traslado de recursos para sequías

No paran los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro hacia el magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, por la decisión del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente dos normas que regulaban las condiciones para el traslado de recursos hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de la declaratoria nacional por el Fenómeno del Niño.

Los cuestionamientos los hizo en un consejo de ministros, que lideró para expresar su preocupación luego de la suspensión provisional del decreto que frenó el traslado de $4 billones hacia la UNGRD, y sobre de donde saldrán los recursos para enfrentar la sequía severa que se presentará entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

Sin embargo, en el consejo de ministros confirmaron que comprometieron recursos a través de las alcaldías, con el propósito de estar preparados para la contingencia.

Esto lo aseguró el ministro de Agricultura, Andres Felipe Ocampo, quien anunció una inyección de recursos de cerca de $244.000 millones de pesos, para impulsar la agricultura durante el fenómeno de El Niño.

Se trata de seis instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios, para brindarles ayudas a los campesinos del país frente al fenómeno de El Niño.

¿Cuáles serán las implicaciones para los campesinos?

El ministro de Agricultura explicó los principales impactos que tendría el fenómeno de El Niño sobre el sector agropecuario, que afectará a la cadena de producción y abastecimiento de alimentos.

-Disminución de la disponibilidad de agua.

-Reducción del rendimiento agrícola.

-Deterioro de los pastos.

-Estrés térmico en los animales.

-Riesgo para el abastecimiento y la seguridad alimentaria.

-Afectaciones a los medios de vida de la población rural.