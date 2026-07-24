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¿Reconciliación entre uribismo y Abelardo de la Espriella? Tajante respuesta de Enrique Gómez

Enrique Gómez Martínez, senador de la República y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga para hablar de lo que fue la campaña presidencial del mandatario electo, pero también sobre las diferencias con el uribismo.

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“Aquí no solo a los argentinos les cuesta perder. Hay unas realidades políticas, hay un proceso competitivo siempre en democracia”, mencionó.

Tras la derrota de Alfredo Deluque frente a Honorio Henríquez para la Presidencia del Senado, Gómez aseguró que el concepto de la elección es de ganar y perder. “Es una competencia sana”.

Asimismo, mencionó que el contraste de las ideas es importante en democracia, por lo que “no se puede mirar la política bajo los protagonismos”.

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¿Habrá reconciliación entre el uribismo y Abelardo de la Espriella?

“Las redes sociales imponen una nueva realidad. Ya no hay pontífices que interpreten la opinión, ni en la gran prensa, ni en la academia ni en los escenarios donde los grandes jefes políticos decían ‘la opinión es esta y el norte es este’”, afirmó.

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De esta manera, resaltó que las redes le abren la puerta a las personas para que ejerzan la libertad de expresión. Por eso, lanzó pullas a quienes aseguran que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, paga influencers para atacar a sus detractores.

“La realidad es que lo que se expresa, y se puede medir en las redes, es que las incoherencias se castigan (en redes sociales), no porque alguien coja a unos influencers y diga que influirá en miles de usuarios”, indicó.

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Apuntó también que el mandatario electo “tenía derecho” a decir quién le gustaba para la Presidencia del Senado y destacó que Abelardo “se acogió el resultado”, sin embargo, cuestionó el papel del Centro Democrático por algo que consideró un tema “menor”.

“El Centro Democrático tomó esa decisión y eso ha tenido unos costos que hoy no quieren asumir”, sostuvo.

¿Terminarán acogiendo a los votantes del Centro Democrático?

Mencionó que Abelardo de la Espriella representa una coherencia y un fenómeno electoral de más de 11 millones de personas, como se demostró en la primera vuelta presidencial. “Un sentimiento nacional”.

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¿Se sintieron atacados en campaña?

“Totalmente”, dijo, agregando que los ataques que recibió De la Espriella es algo nunca visto.

“Lo que se hizo para frenar a Abelardo no recuerdo haberlo visto (…). Es el candidato más calumniado y atacado de la historia”, comentó.

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Escuche la entrevista completa con Enrique Gómez en La Luciérnaga aquí: