Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 jul 2026 Actualizado 00:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
La LuciérnagaLa LuciérnagaProgramas

Enrique Gómez calificó de “golpe de Estado” el acto de Cepeda para el 7 de agosto en Barranquilla

Enrique Gómez acusó a la izquierda de buscar “socavar la democracia” tras la propuesta de Iván Cepeda de llevar a cabo un acto público el día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Enrique Gómez calificó de “golpe de Estado” el acto de Cepeda para el 7 de agosto en Barranquilla

Enrique Gómez calificó de “golpe de Estado” el acto de Cepeda para el 7 de agosto en Barranquilla

00:00:0006:40
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir