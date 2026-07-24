Enrique Gómez calificó de “golpe de Estado” el acto de Cepeda para el 7 de agosto en Barranquilla
Enrique Gómez acusó a la izquierda de buscar “socavar la democracia” tras la propuesta de Iván Cepeda de llevar a cabo un acto público el día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.
Enrique Gómez calificó de “golpe de Estado” el acto de Cepeda para el 7 de agosto en Barranquilla
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...