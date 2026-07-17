“Si el tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”: Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el expresidente y jefe natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, habló sobre el futuro de la presidencia del Senado y la puja entre Alfredo Deluque y Honorio Henríquez.

A propósito, dijo que la posible elección de Henríquez, como postulado del Centro Democrático, “no representa ningún peligro para el gobierno entrante”.

Además, se refirió al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la relación que tiene con el Centro Democrático.

“Está bien que el tigre ruja para defender la patria, y ahí estamos nosotros, pero a mí me da miedo que rujan para que acaben este partido, como quieren hacerlo”, señaló.

Incluso, aseguró que lo que le corresponde a su partido es seguir trabajando y defendiéndose.

“Si el tigre va a rugir contra nosotros, a nosotros nos toca proceder como las abejas”, agregó.

Las recientes movidas para la elección de las mesas directivas

En las últimas horas, Uribe aseguró que tiene información de una supuesta reunión entre la bancada del Pacto Histórico y el senador Deluque para hablar de la presidencia del Senado.

Según dijo, la reunión la habría organizado la senadora Martha Peralta, quien al igual que Deluque es del departamento de La Guajira.

Igualmente, Uribe aseguró en su cuenta de X que Deluque votó abiertamente a favor de proyectos del Gobierno Petro.

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“El tema va más allá: el senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro (incluida la ley de Paz Total). ‘Extrema coherencia’”, dijo Uribe.

Adicionalmente, el expresidente de la República se mostró de acuerdo con el representante a la Cámara electo, Daniel Briceño, quien aseguró que “hoy la presidencia de la Cámara de Representantes queda en manos de Petro”, en referencia al congresista conservador Nicolás Barguil.

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