¿Quién es Didier Blanco? Perfil del nuevo director de la UNP de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 23 de julio que ha designado al psicólogo, abogado y poligrafista, Didier Blanco, como su nuevo director de la Unidad de Protección Nacional (UNP), quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es Didier Blanco, designado como director de la UNP?

Didier Blanco, es un ibaguereño salido del barrio San Diego, es apasionado por analizar la conducta humana. Psicólogo, abogado especialista en derecho penal y disciplinario. Además, es empresario, investigador para el fomento a la transparencia administrativa.

Didier Fabián Blanco Rodríguez es calificado como el mejor poligrafista de Colombia y estará a cargo de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Pese a su corta edad, su recorrido indiscutido lo posiciona como un hombre con amplio conocimiento en seguridad personal. Entiende la responsabilidad y la importancia de proteger todas las vidas sin distingo alguno.

Metas y retos:

Blanco Rodríguez tendrá como misión atacar los focos de corrupción y el clientelismo en la entidad; recuperar la confianza y la credibilidad de la institución, mejorar las condiciones y reivindicar el oficio de hombre de seguridad o escolta como se le conoce comúnmente.

Explica que la UNP volverá a implementar los cinco pasos del protocolo, que durante el actual gobierno se redujo a tres y que, la vida se protegerá sin activismo. “Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”.

Asimismo, indicó que su prioridad será proteger a los hombres y mujeres que hacen parte de la institución y prestan su vida para proteger la de los demás.

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Trayectoria profesional:

Psicólogo de la Universidad Antonio Nariño. (2009)

Especialista en gerencia, talento humano y desarrollo organizacional de la Universidad del Tolima. (2013)

Abogado de la Universidad del Tolima. (2016)

Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué. (2019)

Asesor externo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. (2016-17)

Asesor de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Tolima. (2016-18)

Asesor de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Lérida. (2016)

Asesor de la Empresa Acueducto y Alcantarillado Ibal S. A. (2013-14)

Asesor en Alta Gerencia de la Constructora Plinco S. A. (2021-22)

Gerente de Detektar S. A. S. (2018-20) (2022-actualidad)

Gerente de Gestora Urbana de Ibagué. (2020-21)

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