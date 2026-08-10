Dramático relato de periodista Caracol Radio Pereira por terremoto: “vi a mi hija dos horas después”

El periodista Sebastián Grajales, corresponsal de Caracol Radio en la ciudad de Pereira, compartió detalles sobre cómo se vive la emergencia en su ciudad tras el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a una buena parte del territorio este 10 de agosto y que, hasta el momento, ha dejado al menos 111 muertos en todo el país.

El sismo, que ha llevado al Gobierno a declarar la situación de desastre nacional, se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

Al respecto, Grajales relató que él y sus compañeros de trabajo se vieron obligados a evacuar la sede de la emisora de Caracol Radio tras el movimiento telúrico, pues esta sufrió serias afectaciones: “Nosotros teníamos casi que arrodillarnos y gatear, porque no podíamos sostenernos ante la magnitud del terremoto”.

Una vez salió del recinto, agregó, se dispuso a buscar a sus hijos: Emiliano, de 8 años, se encontraba en el Instituto Técnico Superior y Guadalupe, de 4 años, duró dos horas en el transporte del jardín infantil.

“Yo estaba con mi hijo, y mi esposa está fuera del país. En ese momento, fueron dos horas completamente eternas porque no teníamos conocimiento de dónde estaba mi hija”, relató.

Así, aseguró que se quedaron en el jardín por si su hija llegaba, mientras intentaba ubicar a su mamá: “Se imagina uno lo peor en medio de las primeras versiones de papás que llegaban también al jardín buscando a sus hijos que estaban en el transporte (…) cuando pasa el terremoto, yo logro comunicarme con el conductor del transporte, quien me dice: ‘Estamos bien, su hija está bien’. Ahí se cae la comunicación. Yo tenía la certeza de que mi niña estaba bien, pero ¿dónde estaba? Dos horas después, no nos movíamos del jardín, pero las vías estaban completamente colapsadas”.

“Cuando llegó mi hija, fue un alivio, un remanso de paz. Mi madre estaba a dos cuadras de donde yo resido y todo su conjunto residencial quedó casi que invivible”, narró el periodista de Caracol Radio.

También aseguró que el conjunto residencial donde él y su familia viven sufrió graves afectaciones: “Nos están dejando sacar lo poquito que podamos sacar: algo de colchones, cobijas, almohadas, ropa para mis hijos y para mí. En medio de esta circunstancia, no podemos sacar más por el riesgo que se genera”.

“Aquí estamos, en pie de lucha y, gracias a Dios, todos con vida. Lo material se recuperará, estaremos en autoalbergues con las familias (…) yo recuerdo lo de 1999, pero no es como esto que estamos viviendo”, reflexionó.

Siga nuestra transmisión EN VIVO tras el terremoto de 7.4:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: