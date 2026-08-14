“Hablamos con MinComercio para ayudar a reactivar el turismo en el país”: ANATO tras terremoto

Paula Cortés, presidenta de ANATO, habló en los micrófonos de La Luciérnaga en el marco del Congreso de la ANDI, para referirse a la coyuntura que afronta el país por cuenta del terremoto de magnitud 7.4 que dejó afectaciones, principalmente, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Cortés habló, entre otras cosas, sobre la afectación del sector turismo en el país debido a la emergencia.

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“Estamos muy tristes por lo que ha pasado en el país y también por lo que ha pasado, especialmente, en los vecinos turísticos de Colombia”, dijo.

Y agregó: “El eje cafetero es el sexto destino de nuestro país para la atracción de turistas extranjeros. Obviamente tenemos graves dificultades con nuestras agencias de viajes, con nuestro sector turístico en esa zona del país, en Cali y en Chocó. Desde el gremio hemos mandado mucha solidaridad, hemos estado muy pendientes de nuestras agencias de viajes, estamos haciendo un censo de las agencias para saber cuál es la dificultad que tiene cada una de ellas y, por suerte, no nos han reportado ningún fallecimiento”.

Se habló con MinComercio para la reactivación del turismo

Por otro lado, Cortés reveló habló con el Ministerio del Comercio para trazar un plan de reactivación del turismo en Colombia tras el terremoto con el fin de cuidar el empleo de las personas de esta industria.

“Desde el sector turístico le hemos enviado al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, con el cual ya nos reunimos también, unas peticiones muy concretas de cómo podemos ayudar especialmente a este sector del país a tener una reactivación”, dijo.

Según mencionó, algunas ideas pasan por “una construcción por las líneas de Fontur, ayudarlos también con el empleo, porque nos preocupa mucho que esto también vaya a afectar el empleo en el sector turístico, el empleo hoy en día está llegando a más de un millón de personas en el país, y obviamente nos preocupa que también se pierda el empleo por las condiciones”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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