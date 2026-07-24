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“Caso de Bermeo arranca con evento asociado a chantaje del que fue víctima”: senador Enrique Gómez

En Sin Anestesia de Caracol Radio, el senador Enrique Gómez, líder del movimiento Salvación Nacional, se pronunció sobre el proceso judicial que enfrenta el senador Bermeo y aseguró que el caso debe analizarse bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Gómez afirmó que, como cualquier ciudadano, Bermeo tiene derecho a que las investigaciones avancen sin que exista una condena anticipada por parte de la opinión pública o de los medios de comunicación.

“Como cualquier ciudadano el senador Bermeo tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso”, manifestó.

Enrique Gómez afirmó que el caso comenzó con un supuesto chantaje

Uno de los puntos que más destacó el dirigente político fue que, según su versión, el proceso judicial comenzó en medio de una situación relacionada con un presunto chantaje del que habría sido víctima el congresista.

“Creo que ese proceso además arranca en una coyuntura compleja con un caso en paralelo asociado a un chantaje del que fue víctima, en relación con unos hechos que están bajo investigación y gozan de la reserva del sumario”, señaló.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: