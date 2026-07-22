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22 jul 2026 Actualizado 15:28

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“Harman y Dussán estaban doblando la muñeca de quienes preferían a Alfredo Deluque”: Enrique Gómez

Enrique Gómez. (Fotos Colprensa - Luisa González).

Enrique Gómez. (Fotos Colprensa - Luisa González). / LUISA FERNANDA GONZALEZ

Enrique Gómez. (Fotos Colprensa - Luisa González).
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23/08/2024 - 01:38:13

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