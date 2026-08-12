¿Qué debe tener un kit de emergencia en caso de terremoto o desastres naturales? Cruz Roja respondió

A Colombia lo golpeó el pasado miércoles, 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 que ya deja, hasta el momento, 265 personas muertas.

Tras los acontecimientos y la magnitud del sismo, muchas personas comenzaron, por medio de redes sociales y el diálogo social, a preguntar sobre diferentes aspectos relacionados con los desastres naturales, puntualmente los terremotos, y allí salió una de las principales cuestiones: el kit de emergencia en los hogares y qué debe llevar este mismo.

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Por esta razón, en los micrófonos de La Luciérnaga, de Caracol Radio, habló Andrés Martínez, oficial de Reducción del Riesgo de la Cruz Roja Colombiana, quien explicó un ABC de los kits de emergencia puntualizando, por supuesto, qué elementos se deben portar en el mismo.

“Se debe tener un kit de emergencia en casa, pero no es el mismo para todas las familias”

Pues bien, el experto inició su intervención aseverando que, en efecto, sí se debe tener un kit de emergencia en casa. “Aquí el mensaje más importante es que sí debemos tenerlo”.

Sin embargo, subrayó que el hecho de que se recomiende tener un kit, no quiere decir que sea el mismo para todos, como si se tratara de una configuración general.

“Todas las familias tenemos características diferentes, somos diferentes cantidades de personas y tenemos necesidades diferentes”, contó.

¿Qué se debe tener en un kit de emergencia en caso de desastres naturales como el de Colombia el pasado 10 de agosto?

Si bien cada kit se deber acomodar dependiendo de las necesidades de cada familia y cada hogar, Martínez apuntó algunos productos y objetos esenciales que sí deberían estar en esta maleta.

“Aquí vemos diferencias en dos grupos de cosas importantes que debemos tener en el kit. Unas que van a favorecer el bienestar de nosotros y de nuestra familia en esas primeras 72 horas que son en las que se espera que pueda llegar la ayuda, y otras para solucionar imprevistos durante la emergencia”, introdujo.

Para nuestro bienestar

Así, explicó que en el primer grupo de cosas, las de nuestro bienestar, se deben tener dentro del kit de emergencia objetos como:

Ropa para abrigarnos en caso del clima frío , una frazada o un impermeable si en donde vivimos llueve.

, una frazada o un impermeable si en donde vivimos llueve. Se debe tener, por ejemplo, un kit con elementos de aseo para las personas que integran la familia, elementos que permitirán tener cierto nivel de bienestar

Para el bienestar nuestro y el de la familia

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En este caso, los objetos y productos que el experto recomendó son:

Alimentos no perecederos y agua potable para consumir.

“En el caso de estos elementos que se vencen, como por ejemplo es la comida, así tenga fechas de vencimiento largas, hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan muy fácilmente a hacer ese control. Simplemente yo, cuando empaco en mi kit una lata de atún, unos maníes, una barra de proteína, esos tienen su fecha de vencimiento, entonces yo pongo un recordatorio en mi celular de la fecha de vencimiento y estoy renovándolos aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día”.

También hay otros elementos en este grupo como:

Un silbato de emergencias

de emergencias Una linterna con baterías de repuesto , “hoy en día existen opciones recargables a través de energía solar o a través de manivela”.

, “hoy en día existen opciones recargables a través de energía solar o a través de manivela”. Un radio que nos permita escuchar las noticias y las indicaciones de las autoridades

que nos permita escuchar las noticias y las indicaciones de las autoridades Un botiquín de primeros auxilios muy sencillo que tenga elementos para, rápidamente, atender a una persona.

muy sencillo que tenga elementos para, rápidamente, atender a una persona. Medicamentos si algunas personas de la familia los consumen y están formulados o recetados por un profesional de la salud.

si algunas personas de la familia los consumen y están formulados o recetados por un profesional de la salud. Una herramienta pequeña, una multiherramienta que nos permita hacer alguna acción muy rápida durante la emergencia (como una navaja suiza, por ejemplo).

Adicionalmente, el experto agregó otro grupo: las mascotas

Para familias con mascotas

“Las familias que tienen animales de compañía también deben incluir dentro de sus kits de emergencia alimento para sus mascotas, un recipiente en donde poderles dar de beber, la trabilla para llevarla por los sitios en donde vayamos a evacuar y si tienen algún tipo de medicamento recetado por el veterinario, incluirlo dentro del kit de emergencias”, comentó.

¿Qué otras cosas se pueden incluir en el kit de emergencia?

El experto explicó que, entre otras cosas, también se pueden agregar a estos kits elementos como fotocopias de los documentos de identidad de los integrantes del hogar y, además, las fórmulas médicas de quienes las necesiten.

Adaptar el kit a las necesidades de su familia

Finalmente, Martínez enfatizó en el hecho de que estos kits de emergencia se deben adecuar según las necesidades de su familia.

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“No necesariamente tiene que ser una sola maleta, porque habrán familias en donde la cantidad de personas de la familia van a requerir que tengamos dos o tres maletas. Depende de quiénes en la familia están en capacidad de cargar estos elementos al momento de evacuar después del sismo. Entonces es un poco hacer el ejercicio en familia de sentarse, ver cuáles son las necesidades que tendrían después de un evento de estos y en función de esas necesidades, decir, bueno, para mi grupo familiar hay unos mínimos que son los que ya comenté: agua, comida, botiquín, herramientas, silbato, linterna, radio, ropa, pero qué otras cosas voy a necesitar sí o sí por las características de las integrantes de mi familia cuando suceda la emergencia”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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