¿Surgió el ‘Petrouribismo’? Sergio Araújo y José Obdulio Gaviria debaten sobre pulso en el Senado

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el empresario y exmilitante del Centro Democrático, Sergo Araújo, y el exsenador uribista José Obdulio Gaviria hablaron sobre el denominado ‘Petrouribismo’, tras el apoyo del Centro Democrático y del Pacto Histórico al senador Honorio Henríquez para presidir la cámara alta.

Araújo, quien es amigo cercano del presidente electo Abelardo de la Espriella, dijo que no considera que esto represente una alianza o una unión entre ambos partidos.

Incluso, resaltó la entrevista que le dio la senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, a Caracol Radio, en la que aclaró que no había una adhesión entre ambas colectividades.

“La frase ‘Petrouribismo’ es una invención que no tiene ningún asidero en la realidad y la primera que con su disección lo plantea es Carolina Corcho. Yo lo registré y me gustó mucho esa declaración de ella porque dejó muy claro que no había ningún tipo de interés distinto a asestar un golpe en un momento en que consideraba que era una prioridad", señaló.

Frente a la gestión del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, dijo que “solamente él conoce el alcance de lo que fueron sus movimientos”.

“Y solo él puede medir la cantidad de espacio político que tiene y que le queda. Hay que acordarse de que el ministro no se ha posesionado, el doctor Lara no ha tomado posesión”, sostuvo.

Por su parte, el exsenador José Obdulio Gaviria aseguró que la votación para la presidencia del Senado “no define la alianza gubernamental, ni quiénes son los partidos de gobierno y de oposición”.

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“Define quién será el director del debate político y siempre se aspira a que sea alguien que dé garantías a todos. Recuerdo haber votado, por ejemplo, por Luis Fernando Velasco y lo hice con mucho entusiasmo y quedé muy satisfecho con la forma como él condujo las sesiones del Congreso, y era un personaje de izquierda allá, muy connotado y muy definido", relató.

También mencionó que los proyectos de la agenda legislativa sí van a separar al Centro Democrático y al Pacto Histórico “en una contradicción antagónica”.