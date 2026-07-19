“Tampoco puede haber pactos de impunidad”: expresidente Uribe cuestiona apoyo de Abelardo a Deluque

Este domingo, el Centro Democrático tuvo su reunión de bancada en Bogotá, para terminar de cuadrar los últimos ajustes previos a la instalación del nuevo Congreso que empezará su periodo legislativo mañana, 20 de julio. Además de presentar las propuestas que senadores y representantes de la Cámara tienen preparadas para este periodo, el expresidente Álvaro Uribe también aprovechó para hablar sobre la elección del próximo presidente del Senado.

Durante el día de ayer, sábado 18 de julio, los compromisarios de los partidos políticos estuvieron reunidos en el norte de la ciudad para lograr llegar a un acuerdo sobre la composición del Congreso, mesas directivas de las comisiones y demás temas claves a unos días del inicio del legislativo. Sin embargo, un tema en el que no hubo acuerdo fue en la elección del próximo presidente del Senado, que estaba siendo disputado por el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, y el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

Abelardismo vs Uribismo por la presidencia del Senado

Aquella batalla entre ambos senadores escaló a una discusión política fuerte entre el Uribismo y el Abelardismo, pues el presidente electo Abelardo de la Espriella decidió apoyar a Deluque. De esta manera, la batalla por la presidencia de esta dignidad terminó dividiendo la derecha y generando muchas discusiones entre el Gobierno de Abelardo y el expresidente Uribe.

Durante esta reunión, el líder natural del Centro Democrático aprovechó la ocasión para volver a tirar algunas pullas contra el candidato del partido de la U, al señalar que no está de acuerdo con el apoyo que ha recibido Deluque, incluso a pesar de los cuestionamientos que tiene sobre el presunto mal manejo del ICBF en La Guajira.

Aseguró que desde su bancada no se va a permitir la persecución política ni la difamación. Según Uribe, se darán “todas las garantías para la agenda legislativa del Gobierno y todas las garantías para quienes se van a constituir como oposición; pero tampoco puede haber pactos de impunidad”. Entonces, recordó que uno de los puntos que lo alejan del senador Deluque son los cuestionamientos que ha recibido sobre el manejo del ICBF en La Guajira.

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Con todo este ambiente político, entra la recta final de la decisión del nuevo presidente del Senado. Mañana, en las horas de la tarde, los senadores deberán elegir a voto limpio quién será el que ocupe ese cargo. Aunque la balanza marca que el ganador será Deluque, especialmente tras el apoyo abierto del Partido Liberal, el partido del Centro Democrático sigue tratando de seducir a algunos senadores de oposición e independientes para intentar conseguir los votos que aseguren esa presidencia.