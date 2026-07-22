Senado aprobó proposición para que De la Espriella se posesione en Cauca: falta votación de Cámara

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

Con 55 votos a favor y 32 en contra, fue aprobada la proposición del senador Enrique Gómez para que el presidente Abelardo de la Espriella sea posesionado como presidente en el departamento del Cauca.

El presidente electo obtiene su primera victoria en el Senado de la República, y se le abre el camino para que el próximo mandatario se posesione en el Cauca, luego de que una mayoría se decantó por apoyar que el Legislativo sesione desde un lugar diferente al Capitolio.

¿Cuándo será la discusión en la Cámara?

El presidente de la corporación, Honorio Henríquez, confirmó que la plenaria respaldó la propuesta y anunció que la próxima semana se definirá si la ceremonia se realizará o no en una guarnición militar.

Así las cosas, se espera que el próximo martes inicien en la Cámara con la discusión para definir si la posesión de Abelardo de la Espriella será en una guarnición militar.