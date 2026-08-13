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ANDI creó banco de materiales para reconstruir zonas afectadas por el terremoto: Bruce Mac Master

Caracol Radio está presente en el Congreso Empresarial Colombiano, un sector empresarial que se ha movilizado para apoyar a las comunidades afectadas por el fuerte terremoto que golpeó diferentes regiones de Colombia.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, confirmó en Caracol Radio que las primeras horas de la campaña “Empresas Unidas por Colombia”, ya se han recaudado más de $9.100 millones para atender la emergencia.

Mac Master explicó que la ANDI decidió transformar parte de la agenda empresarial que se desarrolla en el Centro de Convenciones en una jornada de solidaridad y apoyo a los damnificados.

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ANDI creará un banco de materiales para la reconstrucción

Uno de los anuncios más importantes del presidente de la ANDI fue la creación de un Banco de Materiales para la Reconstrucción, con el que buscan apoyar la recuperación de las zonas que resultaron afectadas por el terremoto.

La iniciativa contará con la participación de empresas productoras de materiales de construcción, incluyendo:

Compañías de acero

Cemento

Ladrillos

Tejas

Sanitarios

Porcelanato

La intención es que estas empresas puedan realizar donaciones en especie y que los materiales sean coordinados con el Gobierno nacional para llegar a las comunidades damnificadas.

Mac Master explicó que las ayudas empresariales también están llegando a través de diferentes canales. En materia de alimentación, se trabaja con los 24 bancos de alimentos del país.

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Además, mencionó que el Banco de Alimentos de Pereira también sufrió daños durante la emergencia, por lo que será necesario apoyarlo para que pueda continuar con su labor.

El sector empresarial también está articulando ayudas mediante el Banco de Medicamentos y ha entregado agua embotellada, bebidas y millones de raciones para atender a las personas afectadas.

La ANDI también trabaja con fundaciones y con los equipos de la Primera Dama y de la esposa del vicepresidente para coordinar la distribución de las ayudas.

Presidente de la ANDI pide atención permanente para el Chocó

Mac Master, también enfatizó que la situación histórica del Chocó enfrenta un problema estructural que requiere una respuesta que vaya más allá de la emergencia actual.

“Colombia tiene una deuda con Chocó que es una deuda muy grande”, afirmó, destacando que el Estado como la sociedad tiene responsabilidad frente a las condiciones de esta región.

Por otro lado, frente a la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno, Mac Master consideró que se trata de un instrumento constitucional excepcional que permite al ejecutivo contar con herramientas adicionales para responder a una situación de calamidad extraordinaria.

El presidente de la ANDI sostuvo que el sector empresarial mantiene una comunicación fluida con el Gobierno y destacó la importancia de que las instituciones y los empresarios trabajen de manera coordinada para atender a los colombianos afectados.

“Lo mejor que le puede pasar al país es que uno tenga los distintos estamentos de una sociedad unida, coordinada, trabajando con el mismo objetivo”, señaló.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: