¿Pacto y Centro Democrático se unieron para permitir salida de Petro del país?: así votaron
Solo 12 congresistas se opusieron a la solicitud que hizo el exmandatario.
En la tarde de ayer 12 de agosto, en el Congreso, resultó muy llamativo que nuevamente hayan coincido el Centro Democrático y el Pacto Histórico en dos votaciones: la elección de Jorge Laverde como nuevo contralor y la autorización para que el expresidente Gustavo Petro saliera del país.
la votación en Senado para que el expresidente Gustavo Petro pudiera salir del país terminó de la siguiente manera: 73 votos por el “Sí” y solo 12 por el “No”.
Tras conocerse el resultado, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, agradeció al Senado y al Centro Democrático por la aprobación.
De hecho, se conoció que el uribismo no solo respaldó la decisión, sino que fue esa bancada la que presentó la proposición para permitir al exmandatario salir del país; por supuesto, con una corrección: que Petro especificara al Congreso las fechas y los lugares a los que se desplazaría.
¿Cómo quedó la votación?
Sí: 73 votos
Centro Democrático: 16
Hernán Darío Cadavid Márquez
Josué Alirio Barrera Rodríguez
Juan Fernando Caicedo Callejas
Andrés Eduardo Forero Molina
Enrique Cabrales Baquero
María Clara Posada Caicedo
Honorio Miguel Henríquez Pinedo
Christian Munir Garcés Aljure
Carlos Manuel Meisel Vergara
Juan Fernando Espinal Ramírez
Julia Correa Nutthin
Óscar Leonardo Villamizar Meneses
Esteban Quintero Cardona
Rafael Nieto Loaiza
Zandra María Bernal Rincón
María Angélica Guerra López
Pacto Histórico: 26
Walter Alfonso Rodríguez Chaparro
Sandra Claudia Chindoy Jamioy
Aida Yolanda Avella Esquivel
María Eugenia Londoño Ocampo
Yaini Isabel Contreras Jiménez
Carlos A. Benavides Mora
Mary Jurado Palomino
Kamelia Edith Zuluaga Navarro
Iván Cepeda Castro
Ferney Silva Idrobo
Diana Carolina Corcho Mejía
Laura Cristina Ahumada García
Wilson Neber Arias Castillo
Orlando Miguel De la Hoz García
Pedro Flórez Porras
Alex Xavier Flórez Hernández
Isabel Cristina Zuleta López
Yuly Esmeralda Hernández Silva
Carmen Patricia Caicedo Omar
Cristian Kevin Gómez Paz
Deisy Johana Osorio Márquez
Alejandra Omaña Ortiz
David Ricardo Racero Mayorca
Agmeth José Escaf Tijerino
Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
Martín Alonso Caicedo Carabalí
Partido Liberal: 13
Fabio Raúl Amín Saleme
Alix Yirley Vargas Torrado
Laura Ester Fortich Sánchez
Héctor Olimpo Espinosa Oliver
Lidio Arturo García Turbay
Leonardo Gallego Arroyave
Óscar Hernán Sánchez León
Gersson Vargas Valdeleón
Álvaro Henry Monedero Rivera
Camilo Andrés Torres Villalba
Yessid Pulgar Daza
Santiago Montoya Montoya
María Eugenia Lopera Monsalve
Partido de la U: 5
John Moisés Besaile Fayad
María Irma Noreña Arboleda
Antonio Correa Jiménez
Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
Ana Paola García Soto
Alianza Verde: 6
Ariel Ávila Martínez
Duvalier Sánchez Arango
Luis Alfonso Mejía Núñez
Wilder Iverson Escobar Ortiz
John Edickson Amaya Rodríguez
José Gutemberg Macea Gómez
Partido Conservador: 4
Daniel Restrepo Carmona
Luis Eduardo Díaz Mateus
Santiago Barreto Triana
David Alejandro Barguil Assis
Nuevo Liberalismo: 1
María Lucía Villalba Gómez
Mais: 1
Martha Isabel Peralta Epieyú
Aico: 1
Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal
No: 12 votos
Cambio Radical: 6
José Nicolás Gómez Medina
Edgardo Miguel Espitia Cabrales
Gonzalo Dimas Baute González
Carlos Mario Farelo Daza
Nelson Javier López Rodríguez
Selmen David Arana Cano
Salvación Nacional: 4
John Alejandro Bermeo Rodríguez
Sara Jimena Castellanos Rodríguez
Enrique Gómez Martínez
Germán Rodríguez
Partido de la U: 1
Alfredo R. Deluque Zuleta
Alianza Verde: 1
Jonathan Ferney Pulido Hernández
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...