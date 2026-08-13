¿Pacto y Centro Democrático se unieron para permitir salida de Petro del país?: así votaron

En la tarde de ayer 12 de agosto, en el Congreso, resultó muy llamativo que nuevamente hayan coincido el Centro Democrático y el Pacto Histórico en dos votaciones: la elección de Jorge Laverde como nuevo contralor y la autorización para que el expresidente Gustavo Petro saliera del país.

la votación en Senado para que el expresidente Gustavo Petro pudiera salir del país terminó de la siguiente manera: 73 votos por el “Sí” y solo 12 por el “No”.

Tras conocerse el resultado, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, agradeció al Senado y al Centro Democrático por la aprobación.

De hecho, se conoció que el uribismo no solo respaldó la decisión, sino que fue esa bancada la que presentó la proposición para permitir al exmandatario salir del país; por supuesto, con una corrección: que Petro especificara al Congreso las fechas y los lugares a los que se desplazaría.

¿Cómo quedó la votación?

Sí: 73 votos

Centro Democrático: 16

Hernán Darío Cadavid Márquez

Josué Alirio Barrera Rodríguez

Juan Fernando Caicedo Callejas

Andrés Eduardo Forero Molina

Enrique Cabrales Baquero

María Clara Posada Caicedo

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Christian Munir Garcés Aljure

Carlos Manuel Meisel Vergara

Juan Fernando Espinal Ramírez

Julia Correa Nutthin

Óscar Leonardo Villamizar Meneses

Esteban Quintero Cardona

Rafael Nieto Loaiza

Zandra María Bernal Rincón

María Angélica Guerra López

Pacto Histórico: 26

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro

Sandra Claudia Chindoy Jamioy

Aida Yolanda Avella Esquivel

María Eugenia Londoño Ocampo

Yaini Isabel Contreras Jiménez

Carlos A. Benavides Mora

Mary Jurado Palomino

Kamelia Edith Zuluaga Navarro

Iván Cepeda Castro

Ferney Silva Idrobo

Diana Carolina Corcho Mejía

Laura Cristina Ahumada García

Wilson Neber Arias Castillo

Orlando Miguel De la Hoz García

Pedro Flórez Porras

Alex Xavier Flórez Hernández

Isabel Cristina Zuleta López

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Carmen Patricia Caicedo Omar

Cristian Kevin Gómez Paz

Deisy Johana Osorio Márquez

Alejandra Omaña Ortiz

David Ricardo Racero Mayorca

Agmeth José Escaf Tijerino

Jorge Alejandro Ocampo Giraldo

Martín Alonso Caicedo Carabalí

Partido Liberal: 13

Fabio Raúl Amín Saleme

Alix Yirley Vargas Torrado

Laura Ester Fortich Sánchez

Héctor Olimpo Espinosa Oliver

Lidio Arturo García Turbay

Leonardo Gallego Arroyave

Óscar Hernán Sánchez León

Gersson Vargas Valdeleón

Álvaro Henry Monedero Rivera

Camilo Andrés Torres Villalba

Yessid Pulgar Daza

Santiago Montoya Montoya

María Eugenia Lopera Monsalve

Partido de la U: 5

John Moisés Besaile Fayad

María Irma Noreña Arboleda

Antonio Correa Jiménez

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza

Ana Paola García Soto

Alianza Verde: 6

Ariel Ávila Martínez

Duvalier Sánchez Arango

Luis Alfonso Mejía Núñez

Wilder Iverson Escobar Ortiz

John Edickson Amaya Rodríguez

José Gutemberg Macea Gómez

Partido Conservador: 4

Daniel Restrepo Carmona

Luis Eduardo Díaz Mateus

Santiago Barreto Triana

David Alejandro Barguil Assis

Nuevo Liberalismo: 1

María Lucía Villalba Gómez

Mais: 1

Martha Isabel Peralta Epieyú

Aico: 1

Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal

No: 12 votos

Cambio Radical: 6

José Nicolás Gómez Medina

Edgardo Miguel Espitia Cabrales

Gonzalo Dimas Baute González

Carlos Mario Farelo Daza

Nelson Javier López Rodríguez

Selmen David Arana Cano

Salvación Nacional: 4

John Alejandro Bermeo Rodríguez

Sara Jimena Castellanos Rodríguez

Enrique Gómez Martínez

Germán Rodríguez

Partido de la U: 1

Alfredo R. Deluque Zuleta

Alianza Verde: 1

Jonathan Ferney Pulido Hernández