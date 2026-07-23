“Vallejo debe renunciar”: Oswaldo Ortiz, influencer abelardista, al director del Centro Democrático

El senador del Centro Democrático, Chrisitian Garcés, y el activista afín al presidente electo Abelardo De la Espriella, Oswaldo Ortiz, pasaron por los micrófonos de 6AMW. Ambos debatieron sobre las críticas del influenciador contra la dirección de Gabriel Vallejo en el partido uribista.

“Todos vimos los videos de Gabriel Vallejo, agradeciéndole (al Pacto Histórico). Es un hecho, no es un invento de nosotros. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, es un desastre político; debería renunciar“, dijo Ortiz.

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¿Cuándo comenzó la discusión?

La disputa se dio en el marco del conflicto entre el abelardismo y el uribismo, cuyos enfrentamientos iniciaron poco antes de la instalación el nuevo Congreso, que han ido en aumento luego de la elección de las mesas directivas del Legislativo.

Es de recordar que Alfredo Deluque (Partido de la U), quien fue el candidato a la presidencia del Senado y tuvo el respaldo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, terminó derrotado por una inusual alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico.

La escalada del debate sobre el liderazgo político de la derecha

Según Oswaldo Ortiz, “el presidente Uribe entendió que Defensores de la Patria existe, que se le debió parar más bolas a Abelardo el año pasado, que no debieron haber sido parte de ese jueguito en el cual lo menospreciaron y se les creció el enano”.

En referencia a las elecciones locales del próximo año, el influenciador añadió: “yo creo que todo esto que está pasando tiene que ver con octubre del año que viene, porque las pocas alcaldías que tiene el Centro Democrático, hoy las va a perder y vamos a tomar solamente control de ellas por la base política del partido de Centro Democrático que ya no les pertenece”.

En respuesta, el senador Christian Garcés dijo: “ustedes no pueden tratarnos como si nosotros no hubiéramos sacado 3 millones de votos, tenemos 47 congresistas, entonces usemos todas estas energías para trabajar por nuestro país”.