¿A activistas abelardistas les pagan por atacar a uribismo? Oswaldo Ortiz y Christian Garcés debaten

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el activista Oswaldo Ortiz y el senador del Centro Democrático, Christian Garcés, debatieron sobre el enfrentamiento entre el uribismo y los simpatizantes del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a quienes Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, llamó “matones digitales”.

Ortiz dijo que la expresión de Uribe es “terrible” y que el Centro Democrático “le está sirviendo a los intereses del petrismo”.

“Es terrible que el hijo de un expresidente, además de que Tomás es muy querido por muchos de nosotros, se haya sentado al mejor estilo Petro con el teléfono en la mano a sacar digitalmente a otros, entendiendo el poder no solamente comunicacional, sino político y estructural que tiene con el Centro Democrático de atrás”, mencionó.

Y agregó que este mensaje es respuesta al “miedo” del Centro Democrático “por lo que se avecina en octubre del año que viene”.

“Si el presidente Abelardo no hubiese tenido la iniciativa de sacar adelante Defensores de la Patria como partido político, nada de eso estuviese pasando, hubiésemos sido unos tuiteros más”, aseveró.

También comentó que los influenciadores “se convirtieron en una amenaza el día en que el expresidente Álvaro Uribe entendió que Defensores de la Patria existe”.

“Se le debió parar más bolas a Abelardo el año pasado, no debieron haber sido parte de ese jueguito en el cual lo menospreciaron y se les creció el enano”, dijo.

Y, como exmilitante del Centro Democrático, aseguró que el director del partido Gabriel Vallejo “debería renunciar” y lo cuestionó por su papel durante la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, quien contó con el apoyo del Pacto Histórico.

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“Gabriel debería renunciar, diciéndole al Pacto Histórico ‘gracias, gracias’, señalándolo al mejor estilo Gustavo Bolívar: ‘yo lo amo, presidente’. Así, a ese estilo. ¿Qué clase de partido que se viste de oposición es capaz de agradecer de esa forma porque vencieron a Abelardo de la Espriella en una elección para la presidencia del Senado“, dijo.

Ortiz también aclaró que ni a él ni a sus compañeros les pagan por sus contenidos y que no reciben línea directa de Abelardo de la Espriella.

Por su parte, Garcés aseguró que si los influenciadores siguen atacando a los integrantes del Centro Democrático, el nuevo gobierno no puede esperar que el Centro Democrático le saque adelante todas sus iniciativas.

Además, desestimó la idea del surgimiento del “Petrouribismo”.

“Es imposible que se cree el ‘Petrouribismo’. Le digo a Oswaldo Ortiz que el Centro Democrático está respaldando al gobierno (de Abelardo de la Espriella), ustedes generan esos debates en las redes sociales inventándose cosas sucias y van a afectar al nuevo gobierno porque no les vamos a aceptar ese juego doble”, aclaró.

Incluso, sostuvo que tanto el uribismo como el abelardismo deberían estar uniéndose y no enfrentándose entre sí.

“Yo espero que el Ministerio del Interior, el ministro Lara, y el gobierno, el director de Comunicaciones, miremos cómo con Oswaldo y con los influenciadores nos ponemos a trabajar por el país y no nos enfrentamos por votos o por competencia política”, señaló.

Es más, advirtió que “si se desacomoda el Centro Democrático, se desacomoda el Congreso”.

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“Ustedes no pueden tratarnos como si nosotros no hubiéramos sacado tres millones de votos, tenemos 47 congresistas, entonces usemos todas estas energías para trabajar por nuestro país”, concluyó.