En el Oriente de Antioquia se han reportado 23 incendios de cobertura vegetal en tres semanas

Medellín

Cornare, como corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare, alertó por la ocurrencia de 23 incendios de cobertura vegetal durante las más recientes tres semanas en su jurisdicción.

Este tipo de emergencias han sido atendidas en los municipios de Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, Abejorral, Sonsón, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Carmen de Viboral.

Desde esta entidad hicieron un llamado urgente a la comunidad para que evite cualquier tipo de quema, debido a que es una de las principales causas de este tipo de emergencias durante la temporada del fenómeno de El Niño.

Situaciones que favorecen este tipo de incendios

Durante esta temporada, las altas temperaturas, las condiciones de la vegetación y el régimen de los vientos generan una mayor probabilidad de ocurrencia de este tipo de emergencias.

Aclararon desde Cornare que cualquier quema puede propagarse rápidamente y se puede convertir en un incendio forestal de alto impacto.

Diana Henao García, directora encargada de esta Corporación, explicó que “La situación que vivimos hoy exige el compromiso de todos. En las condiciones actuales no se deben realizar quemas a cielo abierto ni quemas controladas, porque cualquier descuido puede desencadenar un incendio de grandes proporciones. También es fundamental que los municipios reporten oportunamente cada emergencia para fortalecer el monitoreo, la coordinación institucional y la toma de decisiones frente a esta temporada”.

Impactos para los ecosistemas

Los incendios de capa vegetal generan impactos negativos significativos para los ecosistemas y las comunidades; además, existe un alto riesgo de que puedan afectar viviendas e infraestructura.

Otra de las afectaciones puede ser en los nacimientos de agua, como ya ocurrió en el municipio de Concepción, donde una fuente hídrica que beneficia a cerca de diez familias resultó afectada.

La pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y, al mismo tiempo, la disminución de la disponibilidad del recurso hídrico son otro tipo de impactos que generan este tipo de emergencias.

Alertas preventivas

Desde hace cerca de dos meses, Cornare emitió una alerta preventiva e hizo un llamado a las administraciones municipales, organismos de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidad en general para fortalecer las acciones de prevención, mitigación y atención en el territorio durante la temporada del fenómeno de El Niño.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde esta Corporación Autónoma Regional, se recomendó a la comunidad adoptar algunas medidas preventivas y de esa manera reducir los riesgos de este tipo de incendios de cobertura vegetal.

Abstenerse de realizar actividades que pongan en riesgo los ecosistemas, como las quemas a cielo abierto, fogatas, uso de pólvora y la exposición de materiales inflamables a cielo abierto.

Como parte de la responsabilidad ciudadana, se insiste en hacer un uso responsable y eficiente del recurso hídrico, proteger la fauna y la flora silvestres y piden reportar oportunamente cualquier emergencia ambiental.

Medidas adicionales

Cornare adoptó medidas especiales como el fortalecimiento de la Brigada Forestal del Oriente, certificada por la Dirección Nacional de Bomberos; la dotación a los cuerpos de bomberos de la región y la articulación institucional para la atención de incendios forestales y demás eventos asociados a la variabilidad climática.