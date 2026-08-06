Antioquia da el salto internacional al ingresar a la Red Mundial de Destinos Religiosos

Medellín

Un total de 13 municipios de Antioquia recibieron formalmente su membresía en la Red Mundial de Destinos Religiosos durante un acto celebrado en el Museo de Arte Religioso de Jericó. La vinculación busca posicionar al departamento como referente internacional en turismo espiritual y atraer peregrinos hacia sus rutas de fe.

El reconocimiento es fruto de dos años de trabajo articulado entre la Gobernación de Antioquia, alcaldías locales, autoridades eclesiales y el sector turístico. Esta alianza estratégica busca enlazar la oferta de fe con el patrimonio cultural, la biodiversidad, la hotelería y la gastronomía típica de cada territorio.

Impulso internacional para las rutas de fe antioqueñas

El ingreso a la red abre nuevas oportunidades de promoción global e intercambio de experiencias con otros destinos del mundo. El director de Turismo departamental, Óscar Sánchez, destacó que la red visibilizará la riqueza arquitectónica e histórica de estas localidades, integrando a 25 municipios en la red departamental.

Entre los municipios destacados figuran Jericó, cuna de Santa Laura; Santa Fe de Antioquia, con su histórica Semana Santa; San Pedro de los Milagros y Angostura, hogar del Beato Marianito. También destacan destinos del Oriente como Marinilla, Rionegro, La Ceja, El Santuario y El Peñol.

Un mapa turístico que integra la fe y la cultura

La lista la completan Girardota, con la devoción al Señor Caído; La Estrella, con el santuario de “La Chinca”; Santa Rosa de Osos y Medellín. La capital paisa aporta su Ruta de la Fe mediante templos icónicos como la Catedral Metropolitana, la Basílica de La Candelaria y el Santuario de Santa Laura.

Esta distinción fortalece el catálogo de turismo religioso del departamento, combinando la devoción popular con expresiones de arte sacro y memoria cultural. Antioquia avanza así en la consolidación de una oferta estructurada para el turismo de peregrinación internacional.