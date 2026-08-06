Fue habilitado el Túnel de Oriente tras el accidente reportado con ocho heridos

En la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito dentro del túnel de Oriente que involucró dos vehículos y que obligó al cierre de este importante corredor vial durante varias horas. Luego de superada la emergencia, luego de la una de la tarde, fue habilitada la vía.

Ante el siniestro, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, entregó un reporte oficial de la atención que fue apoyada por varios organismos de otros municipios. Reportó que el choque ocurrió entre un camión y una van de pasajeros. Ocho personas quedaron lesionadas y atendidas.

“Ocho personas lesionadas entre pasajeros y conductores de ambos vehículos. Una de ellas fue trasladada con urgencia médica vital a un centro asistencial. Las demás personas presentan fracturas y golpes en diferentes partes del cuerpo”, manifestó el secretario Ruiz.

Por el momento no se indica de manera concreta qué ocasionó el aparatoso accidente; sin embargo, insisten a los conductores en manejar con precaución y respetar las normas de circulación para evitar este tipo de emergencias.