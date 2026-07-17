Gobierno electo anuncia cooperación e inversión energética de Estados Unidos

Tras una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo señaló hay preocupación en Washington por la parálisis en proyectos energéticos en el país. (Foto: Cortesía Oficina de Prensa del Presidente Electo de la República de Colombia)

En medio de la agenda internacional en Washington, la delegación del Gobierno entrante (liderada por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo) se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para discutir sobre el inicio de una “nueva etapa de cooperación, confianza e inversión en materia energética”.

En un documento revelado por la oficina de comunicaciones del gobierno entrante se confirmó que durante la conversación se revisaron distintos puntos como las preocupaciones en Washington por “la parálisis de proyectos energéticos y de inversión en Colombia durante los últimos años”.

También se conversó sobre “la necesidad de avanzar hacia una transición energética responsable, que aproveche de manera sostenible la riqueza natural del país y garantice energía limpia, asequible y suficiente para las familias, las empresas y la competitividad nacional”.

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Desde el Gobierno entrante se anunció un compromiso en trabajar “en proyectos estratégicos para fortalecer la seguridad energética, enfrentar los retos del fenómeno de El Niño, reactivar la exploración de gas y atraer inversión estadounidense que contribuya a garantizar un suministro confiable y el crecimiento económico del país”.

Reuniones en Washington

“Este representa un nuevo momento en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Quizás un momento en el que podamos establecer una asociación estratégica de mayor alcance”, dijo Restrepo en un evento en inglés en el Atlantic Council, un centro de pensamiento con el que el economista colaboró como investigador.

Según el “numero dos” de De la Espriella, llegó a Washington “para desarrollar programas estratégicos de infraestructura y retomar iniciativas que se perdieron durante los últimos años”.

“Estamos aquí para fortalecer la seguridad económica y nacional, tanto en nuestro país como en Estados Unidos.Al considerar a Colombia como un socio estratégicoy una plataforma para la democratización de Venezuela, creemos posible establecer un modelo de asociación en el que todas las partes salgan ganando”, agregó.

Tensión bilateral

Esta visita coincide con nuevas acusaciones del presidente saliente, Gustavo Petro, que condenó el “asesinato” de un ciudadano colombiano durante un operativo migratorio en Maine y pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se pronunciara en un “mensaje al pueblo colombiano”.

A la luz de las diferencias entre Petro y Trump, Bula insistió en que para el nuevo Gobierno colombiano, “no solo se trata de recuperar el tiempo perdido en los últimos cuatro años, sino también de reconocer que nos encontramos en una coyuntura geopolítica mundial crucial”.

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“Este es el momento de definir el lugar que ocupará Colombia en el futuro. En primer lugar, por supuesto, está la reconstrucción de la relación que manteníamos anteriormente con Estados Unidos e Israel, así como con países afines”, indicó el próximo canciller.

Tema Venezuela

Restrepo dijo que se ha considerado la posibilidad de “importar combustible desde Venezuela”, que ha acercado posiciones con Washington después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y negociaran con el nuevo Gobierno de la chavista Delcy Rodríguez la gestión de las ventas del crudo venezolano.

En medio de su agenda de trabajo, Restrepo agregó:

“Estamos aquí para brindar seguridad económica y seguridad nacional, para fortalecerlas en nuestro país y contribuir a consolidarlas también en los Estados Unidos. Para ver a Colombia como un socio estratégico, como una plataforma de democratización en Venezuela”.