Una mujer que quemó a su pareja aceptó el delito y fue sentenciada a 18 años de cárcel

Medellín

Laura María Rave realizó un preacuerdo con la fiscalía que fue avalado por un juez de conocimiento que la condenó a 18 años de cárcel por el delito de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas.

La mujer, el pasado 31 de enero del 2026, en medio de una riña con su pareja sentimental en el barrio Villa Hermosa de Medellín, le roció gasolina y le prendió fuego mientras dormía; luego huyó del lugar. El hombre fue llevado a un centro médico; lo atendieron por quemaduras en el 85% de su cuerpo, lo que le ocasionó la muerte.

La fiscalía agrega que la mujer huyó hacia la ciudad de Pereira para intentar ocultarse, pero fue allí donde una semana después del ataque se entregó a las autoridades.

La mujer deberá pagar la condena de 18 años en un centro de reclusión que disponga el INPEC.

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