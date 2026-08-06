Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 ago 2026 Actualizado 13:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Un hombre herido con explosivos fue evacuado vía aérea desde Briceño, Antioquia

El joven de 18 años había sido llevado al hospital local, pero debido a las heridas tuvo que ser trasladado a Medellín.

Joven evacuado vía aérea de Briceño herido por explosIvos- foto CACOM 5

Joven evacuado vía aérea de Briceño herido por explosIvos- foto CACOM 5

Joven evacuado vía aérea de Briceño herido por explosIvos- foto CACOM 5
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Briceño- Antoioquia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana con sede en Rionegro, Antioquia, realizó una acción humanitaria en Briceño, norte del departamento, con la evacuación de un joven herido con explosivos. Esta persona fue trasladada a Medellín.

Según el reporte del CACOM 5, el herido de 18 años fue llevado desde la zona rural al hospital local Sagrado Corazón, donde inicialmente fue atendido, pero debido a las lesiones tuvo que ser evacuado vía aérea en un helicóptero UH-60 Black Hawk, en el que fue estabilizado por personal profesional.

“El personal de médicos y enfermeros militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó el monitoreo permanente del paciente y velaron por su estabilidad durante todo el vuelo, brindando la atención requerida hasta su entrega al equipo médico del centro asistencial receptor”, recalcó el CACOM 5.

Las autoridades no han detallado en qué circunstancias quedó herido el joven ni si es civil o participa del conflicto. Lo que se sabe es que en esa población hay una disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 5 con el lanzamiento de explosivos desde drones que generó el desplazamiento de más de 200 personas y daños en casas.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir