Un hombre herido con explosivos fue evacuado vía aérea desde Briceño, Antioquia

Briceño- Antoioquia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana con sede en Rionegro, Antioquia, realizó una acción humanitaria en Briceño, norte del departamento, con la evacuación de un joven herido con explosivos. Esta persona fue trasladada a Medellín.

Según el reporte del CACOM 5, el herido de 18 años fue llevado desde la zona rural al hospital local Sagrado Corazón, donde inicialmente fue atendido, pero debido a las lesiones tuvo que ser evacuado vía aérea en un helicóptero UH-60 Black Hawk, en el que fue estabilizado por personal profesional.

“El personal de médicos y enfermeros militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó el monitoreo permanente del paciente y velaron por su estabilidad durante todo el vuelo, brindando la atención requerida hasta su entrega al equipo médico del centro asistencial receptor”, recalcó el CACOM 5.

Las autoridades no han detallado en qué circunstancias quedó herido el joven ni si es civil o participa del conflicto. Lo que se sabe es que en esa población hay una disputa entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 5 con el lanzamiento de explosivos desde drones que generó el desplazamiento de más de 200 personas y daños en casas.

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