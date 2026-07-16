ANDEG acusa al Gobierno saliente de “lavarse las manos” con la crisis del sector eléctrico

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), Alejandro Castañeda, lanzó fuertes críticas contra la insistencia del Ministerio de Minas y Energía de crear un gravamen temporal a las empresas del sector eléctrico para financiar el pago de las deudas acumuladas en la cadena energética.

En diálogo con Caracol Radio, Castañeda aseguró que la iniciativa, planteada por el ministro de Minas, Edwin Palma, al Ministerio de Hacienda para incluirla en la próxima reforma tributaria, no es una propuesta nueva, sino un intento de revivir una medida similar que fue presentada durante la emergencia económica decretada por el Gobierno y posteriormente quedó sin efecto tras la decisión de la Corte Constitucional.

El dirigente gremial sostuvo que la crisis financiera que hoy enfrenta el sector eléctrico es consecuencia del manejo que el Gobierno hizo de la intervención de Air-e y no de las empresas generadoras.

Según Castañeda, el Ejecutivo pretende ahora que sean las mismas compañías las que financien la solución del problema.

“Ese es un hueco que creó este Gobierno por el mal manejo de la intervención de Air-e. Ahora los que tenemos que salir a pagarnos esa deuda somos nosotros mismos. Eso no tiene ni pies ni cabeza.”

Añadió que las recientes comunicaciones enviadas por el Ministerio de Minas y la Superintendencia de Servicios Públicos responden más a un intento por mostrar gestión al final del mandato que a soluciones reales.

“Es una lavada de manos. Cada día sacan una carta nueva proponiendo cosas para mostrar que hicieron gestión, pero la realidad es que este Gobierno no hizo nada.”

También cuestionó al Ministerio de Hacienda por no haber girado oportunamente los recursos requeridos para atender la situación financiera de Air-e y criticó la gestión de la Superintendencia.

“La Superintendencia terminó destrozando una empresa, dejándola sin estados financieros y prácticamente al garete para el nuevo Gobierno.”

Ve poca viabilidad política

Para Castañeda, además de carecer de sustento técnico, la propuesta tiene escasas posibilidades de prosperar en el Congreso.

Recordó que la reforma tributaria sería radicada el próximo 20 de julio, a pocas semanas del cambio de gobierno.

“No creo que tenga ninguna justificación, ni sentido lógico y tampoco veo factibilidad política para que una reforma de ese tipo avance.”