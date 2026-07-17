Nuevo llamado de la Contraloría a INVÍAS por parálisis en el montaje de equipos en el Túnel del Toyo

Túnel del Toyo en el Occidente de Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia

Antioquia

La Contraloría General de la República volvió a alertar a INVÍAS por el atraso en el montaje de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverri; una obra clave para conectar a Medellín con el Urabá antioqueño.

Tras una visita técnica realizada, la Contraloría constató que los trabajos electromecánicos, imprescindibles para poner en operación el túnel, todavía no han iniciado, a pesar de que INVÍAS anunció su comienzo el pasado 17 de junio.

Durante la inspección se verificó que el Tramo 1 (Cañasgordas - Giraldo) ya está terminado y el Tramo 2 (Giraldo - Santa Fe de Antioquia) avanza en un 80%. Sin embargo, en el sitio no hay rastro del contratista responsable de los equipos electromecánicos.

Y es que tal como se ha anunciado por parte de las autoridades, las obras civiles terminarán en abril de 2027, sin embargo, los equipos electromecánicos no estarían listos hasta septiembre de 2028, es decir, con un desfase mínimo de un año.

“Es muy preocupante que una inversión de $5,3 billones quede paralizada por este atraso”, señaló la Contraloría, que exigió al Ministerio de Transporte y a INVÍAS tomar medidas urgentes e implementar un plan de contingencia para recuperar el tiempo perdido.

Cabe resaltar que el Túnel del Toyo, de 9,73 kilómetros, será el más largo de Suramérica. La megaobra incluye 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto.

Eso no es todo, ya que una vez entre en funcionamiento, se espera que reduzca el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá y así pasar de10 horas a 4 horas y acortará la distancia de 62 a 39,5 kilómetros, impulsando la competitividad y la conectividad de la región con Puerto Antioquia.