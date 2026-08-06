Envejece Antioquia: en 2042 tendría 1,6 millones de adultos mayores y una baja cobertura pensional

Medellín

Antioquia atraviesa una transformación demográfica sin precedentes al envejecer más rápido que el resto del país. Según el informe de Antioquia Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos, el departamento cuenta hoy con 1,1 millones de personas mayores de 60 años, cifra que alcanzará los 1,66 millones en 2042. Para 2037, la región tendrá por primera vez más adultos mayores de 65 años que niños menores de 15.

El diagnóstico revela una crítica realidad financiera para esta población, pues solo el 31% de los adultos mayores en el departamento recibe una pensión, cobertura que cae al 15% fuera del Valle de Aburrá. Además, el 35% vive por debajo de la línea de pobreza monetaria, con un ingreso promedio que no alcanza el salario mínimo y donde cerca del 70% de quienes trabajan lo hacen desde la informalidad.

Cuidado familiar, brecha de género y alertas en salud

La carga del cuidado recae desproporcionadamente en las mujeres, quienes atienden al 70% de los adultos mayores dependientes dedicando en promedio 11 horas diarias a esta labor. A esto se suma una marcada brecha salarial de género de casi un millón de pesos y un preocupante aumento del 44% en las notificaciones de violencia contra personas mayores durante 2025, donde el 72% de las víctimas fueron mujeres.

En materia de salud, casi la mitad de los adultos mayores en Medellín califica su estado físico como regular o malo, con alta prevalencia de hipertensión, diabetes y artropatías. Las consultas por salud mental crecieron un 23% entre 2019 y 2024, mientras que la satisfacción con los servicios médicos cayó al 57%, impactada principalmente por barreras en la entrega de medicamentos.

Los desafíos urgentes para la política pública y el sector privado

Frente a hogares cada vez más pequeños y una población envejecida, las entidades advierten sobre la urgencia de estructurar un sistema de cuidado corresponsable entre el Estado, el sector privado y las familias. La directora de la alianza, Mónica Almonacid Rondón, enfatizó que el reto no solo es atender la vejez actual, sino sentar las bases para las próximas generaciones.

Entre las prioridades señaladas por el informe destacan la ampliación de la cobertura pensional, la creación de empleo formal adaptado, la adecuación de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de los servicios sanitarios. El diagnóstico completo y sus recomendaciones detalladas se encuentran disponibles para descarga en el portal oficial www.antioquiacomovamos.org.