Con el lema ‘Medellín te quiere y florece para ti’, así será la Feria de las Flores 2026

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó oficialmente la programación de la Feria de las Flores “Medellín te quiere y florece para ti”, que se celebrará del viernes 31 de julio al domingo 9 de agosto. El evento más importante de la región ofrecerá más de 120 actividades gratuitas en el espacio público para conectar a locales y turistas con las tradiciones ancestrales y el legado cultural de los silleteros de Santa Elena.

La agenda oficial comenzará con un concierto inaugural gratuito el 31 de julio en el sector del Obelisco y cerrará el 9 de agosto con el emblemático Desfile de Silleteros, que celebra 69 años de historia con más de 530 participantes. La programación también incluye eventos imperdibles como los desfiles de Chivas y Flores, Autos Clásicos y Antiguos, y la tradicional rodada de Feria al Ritmo de Bicicleta.

Como novedad inclusiva, esta edición contará con la participación de silleteros neurodiversos y la Administración Distrital entregará 14.000 pases dobles para los desfiles mediante sorteo telefónico desde el 20 de julio. Los escenarios familiares clave serán las Plazas de Flores, en Parques del Río, Ciudad del Río y el Parque de los Deseos, además de la Zona que Suena en el Parque Norte.

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La música llegará directamente a los barrios con 21 tablados en las comunas y corregimientos, sumado al Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel. Allí también se celebrará el Festival Nacional de la Trova el 6 de agosto, en medio de conciertos con artistas de la talla de Jorge Celedón, Felipe Peláez, Piso 21, Arelys Henao, John Alex Castaño y El Combo de las Estrellas.

En términos de reactivación, el certamen proyecta la generación de 17.200 empleos y una derrama económica de 60 millones de dólares para beneficio de comerciantes, transportadores y 76 emprendedores locales. Asimismo, se prevé una ocupación hotelera cercana al 85 %, con el arribo de 65.000 turistas internacionales y unos 300.000 visitantes por terminales terrestres.

Para facilitar la movilidad y disfrutar de la agenda de manera segura, las autoridades recomiendan priorizar el transporte público durante las festividades. Toda la programación oficial, horarios y detalles de los desfiles se pueden consultar en tiempo real a través del portal web www.feriadelasfloresmedellin.gov.co y en las redes sociales de @cultura.med.