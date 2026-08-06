Caen 11 miembros de ‘La Terraza’ por extorsiones en el Atanasio Girardot y La Macarena en Medellín

Medellín, Antioquia

La Policía logró la captura de 11 hombres y la aprehensión de dos adolescentes, presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘La Terraza’. La organización ejercía injerencia criminal en las comunas 11 (Laureles) y 12 (La América) de Medellín, y coordinaba exigencias extorsivas durante eventos en el Estadio Atanasio Girardot y el Centro de Espectáculos La Macarena, sembrando temor entre comerciantes y trabajadores.

Un juez de la República expidió las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, con base en el material probatorio recopilado durante la investigación. Las capturas se materializaron mediante una operación desplegada contra la extorsión, orientada a preservar la tranquilidad de la ciudadanía durante la Feria de las Flores. La acción comprendió 11 diligencias de registro y allanamiento en las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez).

Entre los capturados se encuentra alias ‘El Sobri’, cabecilla de zona, señalado como responsable de dinamizar y ordenar distintas conductas criminales en estos sectores. Según las autoridades, este hombre sería sobrino del cabecilla histórico de la organización, conocido como ‘Serrucho’, a quien presuntamente rendía cuentas sobre las rentas criminales obtenidas en la zona.

También fueron detenidos tres coordinadores de la estructura: alias ‘El Ruso’, coordinador histórico del sector La Viña (comuna 3, Manrique) y encargado de recaudar los dineros ilícitos; alias ‘La Bruja’, quien coordinaba las actividades criminales en el sector Naranjal (comuna 11), lideraba las exigencias económicas al comercio y organizaba el tráfico de estupefacientes tanto en ese barrio como en el entorno del estadio; y alias ‘Carlangas’, financiero del grupo, responsable de recaudar las rentas criminales para entregarlas a ‘El Sobri’.

En audiencias preliminares, un juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los adultos. Los menores quedaron a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos y el proceso correspondiente dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.