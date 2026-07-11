¿Qué tan fuerte será El Niño? IDEAM advierte un 81% de probabilidad y podría durar hasta 2027

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que las condiciones del fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical , con una probabilidad superior al 97 % de que persistan hasta el primer semestre de 2027.

Los análisis del IDEAM, respaldados por centros internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), confirman que el sistema océano-atmósfera mantiene características consistentes con un evento El Niño en desarrollo y fortalecimiento, con “un elevado contenido de calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más acoplada al calentamiento oceánico”.

En ese sentido, los modelos climáticos proyectan un panorama alarmante con una probabilidad cercana al 81 % de que las temperaturas en la región Niño 3.4 superen el umbral de 2,0 °C. En caso de seguir desarrollándose, El Niño alcanzará una intensidad “muy fuerte” entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Regiones que podrían verse más afectadas

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Los efectos de este fenómeno natural traen grandes sequías en regiones habitualmente húmedas y lluviosas, y, por otro lado, ocasiona fuertes precipitaciones en zonas que usualmente son secas y áridas.

De acuerdo con el IDEAM, este evento traería alteraciones significativas en el clima del país. Entre los efectos se destaca una reducción de las lluvias, principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, acompañada de incrementos en la temperatura del aire por encima de los valores normales.

Asimismo, el IDEAM prevé una reducción agresiva en los caudales de los ríos y quebradas, así como niveles bajos de embalses. Lo que afectaría la disponibilidad de agua para el consumo y actividades agropecuarias. También se incrementará el riesgo de incendios de la cobertura vegetal y el deterioro de la calidad del aire.

Posibles impactos de El Niño

Las altas temperaturas asociadas a El Niño representan un riesgo directo para la salud de la población. Entre los impactos negativos de este evento, el IDEAM destacó:

Mayor probabilidad de reducción de lluvias en regiones Pacífica, Andina y Caribe; incremento de temperaturas, mayor evapotranspiración y episodios de estrés hídrico.

Riesgo de disminución de caudales y niveles bajos en embalses, con afectación al abastecimiento humano, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas estratégicos.

Posible aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables.

Impactos en sectores productivos: pérdidas agrícolas y pecuarias, mayor demanda sobre sistemas de agua y servicios públicos.

El Niño y las altas temperaturas aumentan olas de calor y podrían afectar la salud humana generando deshidratación (especialmente en niños y adultos mayores) e insolación.

Favorecen la reproducción de mosquitos y la transmisión de (dengue, zika y chikungunya), elevan enfermedades respiratorias por incendios y deterioro del aire, y aumentan el riesgo de brotes por escasez y contaminación del agua.

Ante este panorama, el IDEAM recomendó a las autoridades locales y nacionales fortalecer los planes de contingencia, promover el ahorro del agua, así como las estrategias preventivas contra los incendios forestales.