Empresarios antioqueños rindieron homenaje al registrador nacional Hernán Penagos

Homenaje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia al registrador Hernán Penagos. Cortesía: Cámara de Comercio de Medellín.

Medellín

El empresariado antioqueño representado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia rindió un homenaje al registrador Hernán Penagos Giraldo, reconociendo su trabajo por la democracia de nuestro país.

El acto, que se cumplió en la sede de El Poblado de esta institución, contó con la participación de un nutrido grupo de gerentes de las principales empresas de la región, autoridades del orden departamental, distrital y un grupo de congresistas de la bancada antioqueña, quienes exaltaron el trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el fortalecimiento de la democracia en Colombia.

Agradecimiento de Hernán Penagos

El registrador, Hernán Penagos Giraldo, agradeció el homenaje que le rindió el empresariado paisa y expresó que hay “generosidad de la Cámara de Comercio y los diferentes gremios, porque es reconocer a miles de funcionarios que durante todo este año, en 3 jornadas electorales donde votaron 20 millones para el Congreso, 24 millones para la primera vuelta y 26 millones 300 mil personas que, como nunca antes en la historia de Colombia, votaron para la segunda vuelta”.Explicó que “hubo un número muy importante, miles de funcionarios que en todos los rincones de Colombia, trabajando con vocación, con ganas, con deseos, cumpliéndole a su país, lograron que estas elecciones se llevaran a cabo”.

El reconocido registrador dijo que este es un homenaje al sistema electoral de Colombia y también a la manera como la democracia ha actuado de manera transparente para el desarrollo de las tres jornadas que se vivieron en nuestro país en los meses recientes.

Las elecciones más complicadas de la historia

Para Hernán Penagos, estas fueron “unas elecciones que posiblemente son las más complicadas de la historia colombiana y las más disputadas”.

El funcionario destacó la manera como el proceso ha sido ponderado por la observación internacional, gracias a los funcionarios que han trabajado para que se puedan desarrollar las elecciones de manera adecuada en el país.

Agregó el registrador que “la eficiencia del sistema electoral colombiano, del procesamiento, del preconteo, del escrutinio, dan cuenta de unas elecciones muy bien organizadas, con un compromiso ciudadano muy alto, porque para hacer unas buenas elecciones en Colombia tienen que haber muchas instituciones a su alrededor, pero también muchas personas”.

No hubo irregularidades

Explicó que con las valoraciones y análisis que han hecho las instituciones en el país y la observación internacional se disipa cualquier tipo de duda que, según él, ha intentado sembrar el presidente Gustavo Petro diciendo que hubo irregularidades.

Sin democracia no hay empresas

Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, dijo que “desde la Cámara de Comercio hemos dicho que sin empresas no hay país y sin democracia no hay empresas. La Registraduría es un ente independiente creado en el año 48 para garantizar la transparencia del proceso fundamental de una democracia, que son las elecciones”.

El registrador Hernán Penagos destacó el papel que cumplen los actores sociales como los empresarios, la sociedad civil, los gremios de las plataformas, de los medios de comunicación, y dijo que “fue determinante en unas elecciones cargadas de desinformación. Que los gremios, en general las diferentes entidades privadas, se hayan ocupado de cuidar la democracia, de apoyar el proceso electoral y de transparentar estas 3 elecciones tan importantes que se llevaron a Colombia, pues muestra que unas elecciones exigen trabajo articulado”.

Al finalizar el homenaje, el registrador concluyó que el país se logra sacar adelante con la unión de las diferentes entidades, sectores y la sociedad civil.